Wijnendalenaar Freddy Nauwynck overleden: pionier van het folklorefestival Kadans

Wijnendalenaar Freddy Nauwynck, de pionier van het tweejaarlijkse wereldfestival voor dans en muziek Kadans, is na ziekte overleden. Hij werd 73 jaar. Hij laat drie zonen na, onder wie Bert Nauwynck, de nieuwe directeur van het Torhoutse cultuurcentrum de Brouckere.

Freddy was de weduwnaar van Monique Vanhulle, die in 2019 na een val van een trap gestorven is. Behalve van Bert was hij ook de vader van Stijn en Dries. Hij had vijf kleinkinderen: Wiebe, Jule, Otis, Phil en Roy.

Aan de wieg van de Kasteelfeesten

Freddy heeft jarenlang in de Camiel Meysmanstraat in Wijnendale-Torhout gewoond, maar had destijds zijn zaak in Wijnendale-Ichtegem: het voormalige bekende Huis Nauwynck, gespecialiseerd in geschenken, verwarming en sanitair. Hij was van opleiding industrieel ingenieur mechanica.

De Kasteelfeesten, intussen al geruime tijd omgedoopt tot Kadans, zijn in 1973, precies een halve eeuw geleden, in de schoot van Chiro Jomada Wijnendale ontstaan. Freddy en Monique waren toen al een koppel, maar nog niet getrouwd. Ze hadden vanuit de leiding van de genoemde jeugdbeweging een groot aandeel in de start van de Kasteelfeesten. De eerste editie had plaats in het kasteeldomein de Maere (nu d’Aertrycke) aan de Zeeweg. De feestelijkheden gingen met volksdansen gepaard, een bezigheid waar Freddy en Monique dol op waren. Zo ging de bal aan het rollen.

Wie op Freddy een beroep deed, kon voor het volle pond op hem rekenen

De Kasteelfeesten bleven ettelijke jaren op dezelfde locatie plaatshebben. Pas in 1989 verhuisden ze naar het domein van het Kasteel van Wijnendale. Na 1990 werd het festival niet meer jaarlijks, maar nog slechts tweejaarlijks georganiseerd. In 2010 werd er opnieuw verhuisd, dit keer naar de huidige stek omheen de kerk van Wijnendale. Dus in het dorp zelf.

Freddy was tot 2005 voorzitter van de vzw Kasteelfeesten. Toen gaf hij de fakkel door aan Johan Demuenynck. Hij bleef wel nog een tijdlang verantwoordelijk voor de contacten met de buitenlandse folkloregroepen voor Kadans.

Verknocht aan zijn dorp Wijnendale

Freddy was verknocht aan zijn dorp Wijnendale. Ooit speelde hij er enkele jaren toneel bij Theater ’t Fonteintje en verleende hand- en spandiensten voor die toneelvereniging. Ook is hij bestuurslid van Unizo Wijnendale, Chiro Invest en Okra Wijnendale geweest. En in zijn jeugdjaren leidde hij Chiro Jomada.

Wie op Freddy een beroep deed, kon voor het volle pond op hem rekenen. Hij was een man uit één stuk. Voor het jaar 2010 werd hij door de lezers van onze krant verkozen tot Krak van Torhout, een titel waar hij terecht trots op was.

Helaas zat hij de laatste jaren van zijn leven in de hoek waar de klappen vielen. Eerst was er de noodlottige dood van zijn vrouw en intussen was hij zelf al een hele tijd ernstig ziek. De uitvaart heeft plaats op zaterdag 29 juli om 10.30 uur in de Sint-Jozefskerk in Wijnendale (Begr. Logghe).