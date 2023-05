Wijndomein Ravenstein valt internationaal in de prijzen

Dirk Talpe en zijn echtgenote Patricia Lenoir van Wijndomein Ravenstein, boven op de Amerikaberg in Kruiseke, namen voor de eerste keer deel aan een buitenlandse wedstrijd en vielen meteen in de prijzen. Op de internationale wedstrijd Cool Climate Wines in Polen behaalden ze met Chardonnay Barrique en Ravenstein Rosé Brut telkens een zilveren medailles.

Wijndomein Ravenstein behaalde maar liefst drie medailles tijdens de achttiende editie van de ‘Wedstrijd Beste Belgische Wijn’ in Brugge. De nieuwe prijzen in het buitenland zijn alvast een heel mooie erkenning voor het harde werk.

Op het wijndomein ging vorige maand het Camperpunt Ravenstein open. Er zijn negen staanplaatsen. (EDB)