Wijndomein Heerlyckheyt Roonen Bergh stelt Primum voor: “Hiermee is onze toekomst verzekerd”

Wijndomein Heerlyckheyt Roonen Bergh uit Westouter stelde met trots Primum voor. Primum is het resultaat van de eerste oogst van de Chardonnay, Auxerrois en Pinot Blanc druivenranken die Simon Riquiere en Joke Lemenu in 2020 aanplantten op de flanken van de Rodeberg. Deze eerste botteling is beperkt tot 700 flessen.

De Primum past goed bij aperitief, frisse salades, gevogelte en vis en wordt ondertussen sterk gewaardeerd door Pieter Verheyde, topsommelier & Zaakvoerder van Restaurant Terminus in Abele. “Ik proef een mooie frisheid, net, puur, rechtlijnig, rechtdoor. En surtout de lengte van de smaak vind ik opmerkelijk. De toekomst van dit wijndomein is verzekerd.“

De wijn is te proeven en te koop dit weekend tijdens de Open Wijngaardfeesten op het wijndomein zelf. Heerlyckheyt Roonen Bergh is gelegen op de flanken van de Rodeberg. Het heeft de typische bodem van ijzerzandsteen en zavel. “Deze zandsteen houdt de warmte vast wat het afrijpen van de druiven bevordert. De helling zorgt dan weer voor een goede afwatering en het omringende bos creëert een perfect microklimaat. Deze unieke bodem en de specifieke ligging vormen de perfecte terroir voor onze wijngaard,” vertellen Simon Riquiere en Joke Lemenu die tevens ook de bezielers zijn van de webshop die de Heuvellandse wijnen promoot. “In die hoedanigheid werken we nauw samen met onze collega-wijnbouwers.”

Het koppel legt zich ook toe op toerisme met een vakantiehuis voor veertien personen. Het domein met prachtige tuin wordt ook verhuurd voor huwelijksfeesten en bedrijfsevents. “Er zijn nog plannen om de hoeve verder te renoveren en de vinificatie en degustatie een prominente plaats te geven. Dit zal de site nog aantrekkelijker maken.”

Volgend jaar komt er naast de Primum een tweede stille witte wijn bij. Mousserende witte wijnen zullen pas binnen een vijftal jaar op de markt komen. De Pinot Noir druiven zullen binnen een tweetal jaar een rode wijn opleveren en misschien komt er ook ooit een roséwijn. (MDN)