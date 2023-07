Wijndomein Den Nachtegael krijgt label 100% West-Vlaams

Amper vier jaar na de eerste aanplanting krijgt het wijndomein Den Nachtegael van Dirk Syx uit de Langemarkstaat het label van 100% West-Vlaams.

Als motivering van de jury staat het streven naar een diversiteit in smaken en het maken van wijn met respect voor traditie. “Natuurlijk ben ik blij met de erkenning”, stelt Dirk Syx (59), die na een succesvolle carrière als zakenman opnieuw koos voor de landbouw zoals zijn ouders. Met volle passie begon hij aan de wijnbouw.

35.000 flessen

“Het is zeer intensief werk maar ik heb me sinds onze start nog geen seconde verveeld. Elk moment van de dag ben ik er mee bezig. Ons domein strekt zich uit over 15 hectare. We kregen het label omdat we met eigen ingrediënten werken. De eerste aanplantingen gebeurden in 2019 en onze wijn werd ‘geboren’ in 2021. We zijn gestart met 10.000 liter, goed voor 15.000 flessen. Momenteel zitten we aan 35.000 flessen en we gaan de productie nog opdrijven. Momenteel zitten we aan 18 soorten wijn met het hele gamma van rood, wit, rosé, schuimwijn, dessertwijn,… Het is de bedoeling te komen tot 26 soorten. Vraag me niet welke van onze wijnen de beste is. Daar kan ik geen antwoord op geven want als ze mij niet smaken, maken we ze niet. De lat ligt dus heel hoog.”

Wijndomein Den Nachtegael is sterk plaatselijk verankerd. De naam verwijst naar een vroeger gehucht en café en de naam van de gemaakte wijnen Sinnebec is een naam geïnspireerd op de eerste vermelding van Sinnebeche (Zonnebeke). Elke wijnsoort begint met een andere letter uit het alfabet en is genoemd naar een abt of non uit de verdwenen Augustijnenabdij van Zonnebeke.Op het prachtige domein met terras, winkel en evenementenzaal staat beleving centraal en maak je kennis met de eigen wijnen, maar ook met de wijnen van andere Belgische wijndomeinen. “De mensen kunnen hier proeven en genieten. Wijn brengt mensen samen. Het is een toeristische troef voor een regio”, besluit Dirk. (NVZ)