Wijndegustatie en -verkoop ten voordele van woonzorgcentrum de Korenbloem

Op donderdag 23 november gaat opnieuw de jaarlijkse wijndegustatie en -verkoop door in woonzorgcentrum de Korenbloem in de Sint-Janswijk, in het centrum voor dagverzorging ‘de Pergola’. Daarnaast biedt El Olivar een assortiment olijfolie aan.

Zaakvoerder Carl Gheysen en sommelier Jasper Van Papeghem van The Grape stellen in het woonzorgcentrum in de Pieter de Conincklaan een verrassend assortiment van witte, rosé, rode en schuimwijnen voor, van 17 tot 21 uur. “Dit jaar proberen we het record van 2022 te kloppen. We gaan voor minimum 1.072 flessen”, zegt Evelien Vandenbroucke, coördinator thuiszorgondersteunende diensten. “Naast onze wijndegustatie en wijnverkoop bieden we ook enkele olijfolieproducten aan en kan je genieten van een glaasje en versnapering.”

Johan Desimpel gaat dinsdag en vrijdag op dagverblijf in de Korenbloem en verzorgt mee de communicatie van het evenement. “Uit eigen ervaring weet ik hoe aangenaam het er vertoeven is. De ontvangst en de medewerkers zijn top en de keuken is heerlijk. Je wordt hier ontvangen als een koning of koningin. De medewerkers zijn grensverleggend empathisch en positief ingesteld, zelfs in deze barre tijden. Mogelijke eenzaamheid is er taboe. Vandaar mijn poging tot wat publiciteit voor de vzw en de komende wijnverkoop, om wat extra middelen te genereren”, vertelt Johan. “Ik denk dat jouw familie, vrienden, medewerkers of klanten een lekker wijntje of een flesje bubbels, bijvoorbeeld als nieuwjaarsgeschenk, zeer zeker zouden waarderen.”

Geen tijd om langs te gaan, maar wens je toch wijn of olijfolie aan te kopen? Neem dan een kijkje op hun webshop. Nog tot en met 23 november kan je het aanbod online bestellen en betalen. De bestelling kan je vervolgens ophalen op vrijdag 8 december vanaf 16 uur op de aangegeven locatie.