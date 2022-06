Wijkwerking Hazegras zoekt foto’s voor reünie: aftandse prostitutiepanden worden straks luxeresidenties

Wijkwerking Hazegras vzw is op zoek naar oude foto’s van de wijk in verandering. Op termijn moet het Hazegras een exclusieve residentiële woonwijk worden. Zelfs koning Albert II heeft er een appartement. De wijkwerking wil die foto’s tonen tijdens een reünie voor oude, nieuwe en huidige wijkbewoners op 25 juni.

Oostende telt verschillende wijken, maar het Hazegras heeft de rijkste geschiedenis. Het Hazegras wordt ontsloten door het drukke stadscentrum, het groen van het Maria Hendrikapark – in de volksmond bekend als ’t Bosje – en de activiteiten in de haven. Al jaren staat de wijk bekend als de rosse buurt. Waar vroeger talloze prostituees aan het werk waren, zijn dat er vandaag nog een handvol. Binnen enkele jaren wordt de rosse buurt helemaal uit de wijk weggehaald om ze te verhuizen naar een megabordeel vlak buiten de wijk.

Waar nu nog aftandse panden de aanwezigheid van de prostitutiebuurt verraden, zullen binnen enkele jaren luxeresidenties uit de grond schieten.

Rijke geschiedenis

Net door die rijke geschiedenis wil de vzw Wijkwerking Hazegras oude bewoners, nieuwe bewoners en bewoners die binnen enige tijd op het Hazegras zullen komen wonen, samenbrengen. “Op 25 juni organiseren wij een reünie”, klinkt het bij bestuurslid Jean-Marie Bolle, een man met een al even rijke geschiedenis.

Bolle is een ex-Oostendse vishandelaar, moppentapper en dj en beter bekend onder de naam Moustache. “We willen mensen samenbrengen die hier ooit gewoond hebben, maar ook de huidige bewoners en de toekomstige willen we leren kennen en op die manier kunnen zij ook elkaar leren kennen. Het Hazegras is een van de meest tot de verbeelding sprekende wijken van de stad en staat op het punt om een exclusieve residentiële wijk te worden.”

Reünie op 25 juni

Bestuurslid en manusje-van-alles Daniel Lisabeth treedt Moustache bij. “Naast oude foto’s zoeken we ook familiefoto’s en foto’s van de nieuwe realisaties in de wijk”, duidt hij. “Die gaan we projecteren tijdens de reünie. Alles met een link naar het Hazegras is welkom. Nadien bezorgen we uiteraard alle stukken terug.”