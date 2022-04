‘Wijkprikkels’ in Oostende krijgt vernieuwde aanpak: álle inwoners krijgen inspraak

Tot 2019 heette Wijkprikkels nog Wijk in Beweging. Dit jaar kregen negen wijkinitiatieven een deel van de koek van 120.000 euro. Vanaf de volgende edities krijgen alle inwoners inspraak. “Er is nog steeds een wijkjury, maar we gaan de wijkbewoners nog meer betrekken”, klinkt het.

Stad Oostende kiest met Wijkprikkels voor duurzame projecten, waarbij kleinschalige projecten de voorkeur genieten ten nadele van grote evenementen. Wijkprikkels moet de buurten en straten op lange termijn een extra dimensie geven. Voor dit jaar werden de projecten al vastgelegd.

Van de tien ingediende projecten werd een project weerhouden. De projecten die wel kunnen rekenen op steun van de stad zijn het Vistival, Koffiebabbel, het West Quarter Festival, het Regenboogfestival, de Groentemarkt Verhalenmarkt van ’t Leeshuus, het Wijkcafé van Wijkwerking VOK, Kleine kunst voor een groot publiek van Wijkwerking Hazegras, De Nacht van Oostende en het Cover Festival. Zij krijgen elk een deel van de 120.000 euro die voorzien is voor Wijkprikkels.

Sinds 2019 werden al heel wat Wijkprikkels gerealiseerd. De Young Elderly People Mariakerke kochten met subsidies van de stad voetbaldoelen die geplaatst werden op het plein, afgebakend door de Palmenlaan en de Olmenlaan.

Kindvriendelijk

De vzw Samenlevingsopbouw – ondertussen kozen ze met SAAMO een nieuwe naam – liet dan weer een grote picknickbank plaatsen in de wijk Stene. En SAAMO ging ook al aan de slag met de bewoners van het grote gebouw Sluisvliet in de Vuurtorenwijk. De buurtbewoners en hun kinderen kregen zo inspraak in het kindvriendelijk maken van de omgeving. De ingrepen zullen vanaf juni zichtbaar zijn.

Voor volgend jaar kunnen projectvoorstellen worden ingediend tot 30 juni 2022. Naast de wijkjury zal ook de Oostendenaar inspraak krijgen. Via ons.oostende.be zal iedereen drie stemmen kunnen uitbrengen op zijn favoriete projecten. Wie per wijk de meeste stemmen haalt, krijgt 60 procent van het wijkbudget. De tweede krijgt 25 procent en de derde in rij krijgt 15 procent van het budget.

Om de wijkbewoners te inspireren en het reglement te leren kennen, worden vier brainstormsessies georganiseerd. De gekozen projecten moeten een meerwaarde zijn voor de buurt.

