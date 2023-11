Wijkinspecteurs van politiezone Gavers lichten hun rol toe tijdens infosessie

De politiezone Gavers organiseert op woensdag 22 november om 18.30 uur in d’Iefte in Deerlijk een informatiesessie waarbij het takenpakket van de wijkinspecteurs uit de doeken wordt gedaan.

“De wijkinspecteurs spelen een essentiële rol in het handhaven van de veiligheid en het welzijn in onze gemeenschappen”, luidt het bij de politiezone Gavers. “Ze zijn er niet alleen om de orde te handhaven, maar ook om je te helpen met allerlei vragen en problemen. Tijdens de infosessie zullen we in detail ingaan op de nieuwe taken en verantwoordelijkheden van onze wijkinspecteurs.”

“Of je nu wilt weten hoe ze bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid in jouw buurt, advies nodig hebt over preventie of simpelweg wilt weten wie jouw contactpersoon is voor lokale aangelegenheden, dan krijg je daar alle antwoorden op. Inschrijven kan via deze link. Er vinden ook nog infoavonden plaats op dinsdag 5 en woensdag 6 december, telkens om 18.30 uur in Het Spoor in Harelbeke.”