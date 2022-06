Wijkinspecteur met pensioen: “Elk huisje heeft zijn verhaal en Tonny kent ze allemaal”

Tonny Benoot (59) mag vanaf nu van zijn welverdiend pensioen genieten. De man is een bekend gezicht in Mariakerke, waar hij 23 jaar lang als wijkinspecteur aan het werk was. “Tonny zal gemist worden, want we konden altijd op hem rekenen”, zegt wijkcommissaris Frank Reunbrouck.

Tonny startte op 16 januari 1986 bij de veiligheidsploegen – de huidige interventie – van de toenmalige gemeentepolitie. Na elf jaar bij de interventiepolitie en anderhalf jaar verkeersbrigade, koos Tonny na de reorganisatie van de wijken in 1999, voor een job als wijkinspecteur in de wijk Mariakerke. Op vrijdag 10 juni trok Tonny de spreekwoordelijke deur voor het laatst achter zich dicht na maar liefst 23 jaar.

Tonny was dus een bekend gezicht in de wijk. Het was zijn vrouw die haar man wou verrassen met een artikel in de krant, dus contacteerde ze onze redactie. Een man met een staat van dienst zoals Tonny kunnen we zomaar niet met pensioen laten gaan zonder hem te prijzen voor zijn harde werk binnen het politiekorps.

Vertrouwen

“In de sector waarin hij verantwoordelijk is, kent Tonny elk huis en elke bewoner van dat huis”, duidt wijkcommissaris Frank Reunbrouck. “Elk huisje heeft zijn eigen verhaal en Tonny kent die verhalen allemaal.”

“Dat kan ook niet anders”, lacht Tonny. “In die 23 jaar heb ik zoveel mensen ontmoet. In mijn sector wonen tussen de 2.000 en de 3.000 mensen en ik ken ze inderdaad allemaal. Dat kan haast niet anders. Het is belangrijk als wijkinspecteur dat je de mensen goed kent en dat je hun vertrouwen hebt.”

Team

“Ik heb mijn job altijd heel graag gedaan”, vertelt Tonny. “Ik heb met alle collega’s een schitterende tijd gehad, maar de jongste jaren hebben we in de wijk een hecht team en daar ben ik heel dankbaar voor. Ik heb er vrienden voor het leven gemaakt. Werken bij de wijk zorgt voor veel afwisseling, menselijk contact en buiten aan het werk zijn. We krijgen er als wijkinspecteurs heel veel taken bij, maar je zit uiteraard niet meer middenin de actie. Wijkagent worden zat altijd al in de plannen, al van bij het begin. Bij de interventie los je zaken op, maar als wijkagent is de dankbaarheid bij tussenkomsten groter.”

Tonny stond de laatste jaren in voor de organisatie van de driedaagse teambuilding met de collega’s. “Ik ken Tonny al zijn hele carrière en we zullen die – met een jaar uitstel in mijn geval – samen beëindigen ook. Hij is de logistieke verantwoordelijke van het wijkkantoor en trok zich alles van het reilen en zeilen aan. Elk jaar gaan we drie dagen op teambuilding. Tonny regelt alles tot in de puntjes. Ook na zijn pensioen zal hij dat blijven organiseren”, aldus de wijkcommissaris.

En Tonny die zal nu heel veel tijd over hebben om zijn groene vingers alle kansen te geven. “Tuinieren is mijn grote passie. Ik heb een siertuin en ik heb een moestuin van 100 vierkante meter. Die krijgen voortaan mijn volle aandacht”, besluit Tonny.