Wijkcomité De Koornbloem gaat in Torhout van start

Goed nieuws voor de Torhoutse wijk ’t Rozeveld. Enkele enthousiaste bewoners hebben een gloednieuw wijkcomité opgestart. Het heet De Koornbloem en het eerste initiatief wordt een gezellige kerstmarkt op zaterdag 16 december vanaf 17 uur. Het is de bedoeling om drie tot vier activiteiten per jaar te organiseren.

Het leidende trio bestaat uit voorzitter Wesley De Baes (38), secretaris Evelyne Bulcke (38) en penningmeester Sibren Henderickx (32). Ook Ferre Liebrand (19) en Dylian Goethals (20) van KSA De Wiek behoren tot het bestuur, net als Lisa Hemeryck, Michelle Taelman en Tine Platteeuw.

Tonen dat de wijk leeft

“Sibren en ik zijn buren in de Korenbloemstraat en we broedden al eventjes op de organisatie van een straatfeest”, doet Wesley het verhaal. “Toen we dat idee bij een aantal andere bewoners ter sprake brachten, werd er geopperd dat de oprichting van een wijkcomité nog beter zou zijn. Zo hebben we in september een eerste vergadering belegd en stond de trein meteen op de sporen.”

“We willen tonen dat onze wijk leeft”, vult Evelyne aan. “In een periode van pakweg tien jaar tijd zijn hier veel jonge mensen komen wonen en we willen hen samen met de ouderen allemaal bij onze activiteiten betrekken. Het wijkcomité moet de verbindende factor vormen tussen de bewoners en de lokale verenigingen.”

“We dienen eerst wat centjes te verzamelen, want zonder startkapitaal kunnen we niet functioneren”, beseft Wesley. “Dus zullen we in het eerste jaar niet té hard van stapel lopen. Straks de kerstmarkt en in de zomer een groot wijkfeest, meer niet. Op termijn kan daar dan onder meer een paaseierenraap bijkomen.”

Minstens 20 kraampjes op kerstmarkt

De kerstmarkt van zaterdagavond 16 december belooft alvast een voltreffer te worden. Met vuurkorven, tentjes, hapjes en drankjes, minstens 20 kraampjes en noem maar op. En uiteraard ook met kinderanimatie, zoals grime en disco. Alles zal plaatshebben op het domein nabij de wijkschool, de voormalige kerk en in en om zaal Rozendale. Iedereen van heinde en verre is welkom om van de sfeer te genieten. (JS)