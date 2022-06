Wijkbewoners wuiven Paul De Grande uit na verkoop kasteel van Snellegem

Antiekhandelaar Paul De Grande (73) woonde 49 jaar in het kasteel van Snellegem, maar daar komt een einde aan. De buurtbewoners kwamen hem uitwuiven. Tachtig mensen uit de aanpalende wijk namen afscheid van Degrande en zijn vriendin Olga.

Het kasteel van Snellegem werd gebouwd in 1875 door de familie Gillès de Pélichy. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het kasteel in beslag genomen door de Duitsers en deed het dienst als commandocentrum. Na de oorlog werd het teruggeschonken aan de erfgenamen van de familie Gillès de Pélichy. Ook in de Tweede Wereldoorlog namen de Duitsers er hun intrek. Na de oorlog stond het kasteel lange tijd leeg. In 1973 werd het gebouw gekocht door Paul de Grande.

Kasteeltuin

“Ik heb hier 49 jaar lang gewoond, maar het kasteel deed ook dienst als expositieruimte voor mijn handel in antiek en kunst. Vooral de buitenlandse klanten waren vaak erg onder de indruk van de omgeving. Zo bleek het kasteel dus ook wel mijn visitekaartje”, beseft Paul De Grande. “Vandaag is een emotionele dag. Ik heb hier 49 jaar gewoond en ben blijkbaar net als de buurtbewoners toch wel wat ouder geworden. Maar gelukkig houdt Olga me nog wat jong”, lacht hij.

“Een intens contact had ik nochtans niet met de buurt gezien mijn drukke job. De meeste mensen kennen mij van zien. De eerste coronagolf bracht daar wel wat verandering in. Toen stelde ik de tuin open voor wandelaars. Heel wat mensen uit de omgeving maakten daar dankbaar gebruik van en kwamen er wandelen of picknicken met hun familie”, zegt Degrande.

Stukken van mensen

Het kasteel werd in het voorjaar te koop gezet door Paul De Grande, met een vraagprijs van 3 miljoen euro. “Ik had het eigenlijk het liefst aan het gemeentebestuur verkocht, want dat lag het nauwst bij mijn belevenis van het kasteel. Nu werd het opgekocht door een investeringsmaatschappij. De toekomst van het kasteel is nog onduidelijk, maar het koetsenhuis krijgt waarschijnlijk een horeca-invulling. Waar ikzelf naartoe ga, weet ik nog niet. Wel start straks het achtste seizoen van ‘Stukken van mensen’ en komen er nog wel zaken op me af. Ik ga dus nog niet op pensioen.”

Nieuw kunstwerk

Op initiatief van Norbert D’hiet nam de buurt zaterdag afscheid van Paul De Grande. En ze deden dat in stijl, met een kunstwerk dat de man niet zo vlug gaat verpatsen, maar eerder gaat koesteren. “Tachtig mensen uit de wijk Tafeldycken zakten af naar het domein”, zegt Norbert D’hiet. “De mensen konden ook de collectie in het kasteel en het koetshuis bekijken. Als aandenken aan Pauls verblijf schonken we hem een aquarel van de hand van Rik Scherpereel. Het thema? Uiteraard het kasteel.”