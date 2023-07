Wijk Kerkplein en Sint-Hubrechtsplein officieel ingehuldigd als ‘Winkel Koerse Plein’

Op het Sint-Hubrechtsplein in Sint-Eloois-Winkel werd zopas het bord onthuld van de winnende wijk van Winkel Koerse. Paard 12 snelde in oktober 2022 tijdens de paardenkoers naar de overwinning. Dit tot grote vreugde van wijk 12, de wijk van het Kerkplein en het Sint-Hubrechtsplein. “Het Winkel Koerse Plein-bord zal hier maar enkele maanden staan, maar we rekenen erop dat ook dit jaar ons paard zich de beste toont”, lacht wijkburgemeester Sophie Delobelle.

Aan Winkel Koerse wordt er jaarlijks een wijkwedstrijd gekoppeld. Terwijl verschillende straten hun uiterste best doen om hun buurt te versieren, is het ieder jaar ook uitkijken welk paard Winkel Koerse wint. Aan elk paard wordt ieder jaar een wijk gekoppeld. “Ons paard finishte als eerste”, vertelt wijkburgemeester Sophie Delobelle trots.

De bewoners van het Sint-Hubrechtsplein en het Kerkplein werden vrijdagavond in De Bolhoed, waar ook het paardenkoerscafé onderdak heeft, getrakteerd op een buurtfeest. Zaterdagochtend werd het bord van de winnende wijk onthuld op het Sint-Hubrechtsplein. “We zullen maar enkele maanden kunnen genieten van het bord, maar we kozen deze datum omdat er nu ook kermis is op het plein. Het ideale moment voor een gezellig aperitief”, aldus Sophie.

Zij hoopt dat het bord straks terugkomt naar het plein. “We rekenen erop dat ook dit jaar ons paard zich de beste toont.”

Delegatie uit Nederland

Ondertussen is men bij het paardenkoerscomité volop bezig met de voorbereidingen voor een volgende editie van de paardenkoers. Die staat gepland op dinsdag 3 oktober. Onder andere een delegatie uit het Nederlandse Medemblik, waar de organisatoren uit Sint-Eloois-Winkel de mosterd haalden voor straatpaardenkoersen op zand, zal er aanwezig zijn.

“Ondertussen zijn we ook nog volop bezig met het zoeken naar een bekende Vlaming die het dit jaar tegen een paard wil opnemen”, geeft voorzitter van het comité Krist Vandemoortele aan.