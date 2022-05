Wijk Hemelweg in Heule heraangelegd als duurzame wijk voor de toekomst

Stukgereden groenzones en verouderde voetpaden vormden de aanleiding voor vele terechte meldingen met de vraag om de wijk Hemelweg in Heule op te waarderen. Kortrijk bleef niet bij de pakken zitten en zette in op een volledig vernieuwing van het openbaar domein in De Rosa Laperelaan, de Hemelweg en de Koning Boudewijnlaan.

Het gaat om een heraanleg gericht op de toekomst met veel aandacht voor buurtgroen en lokale infiltratie van regenwater, dit afgestemd op de (parkeer) noden van de wijk. Groenzones werden heringericht en infiltratie van water werd verzekerd zonder het parkeren in het gedrang te brengen. Meer specifiek werden alle voetpaden vernieuwd en werden de parkeerstroken aangelegd met waterdoorlatende grasdallen.

Beton vervangen door groen

De stad ging nog verder en verving met dit project maar liefst 540m² onnodige beton door groen. Zo wordt de omgeving van de Hemelweg een leefbare en duurzame wijk, klaar voor de toekomst. De heraanleg werd uitgevoerd door de firma Casteleyn & Zonen en had een prijskaartje van 249.585 euro.

“Het is alleszins een mooie opwaardering voor de wijk, alle voetpaden en parkeerstroken werden vernieuwd. De mensen daar waren ook heel vriendelijk, we hebben geen problemen gehad. Het was een vlotte samenwerking met Stad Kortrijk,” aldus Hannes Coghe, projectleider.

Bestand tegen extreem weer

Meer groen is aangenaam voor de wijk maar zorgt er ook voor dat in periodes van extreme droogte of hitte, het water langer vastgehouden wordt en de straten minder snel opwarmen waardoor de wijk ook meer bestand is tegen extreme weersomstandigheden. Doordat meer infiltratie van het regenwater in de bodem kan plaatsvinden, wordt ook de grondwatertafel terug meer op peil gehouden.