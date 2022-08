Wijk De Tuimelaere viert uitgebreid eeuwelinge Anna: ’s Lands oudste bloemenmeisje

Anna Grymonprez vierde op 24 augustus haar honderdste verjaardag. De ganse week stonden tal van festiviteiten op til om de eeuweling in de bloemetjes te zetten. Zo mocht ze zondag de bloemen overhandigen op de eerste editie van Tuimelaere Classic. De daaropvolgende dagen werd ze zelf in de bloemetjes gezet. Op maandag door de gemeente, op dinsdag door de buurtbewoners.

Het oudste bloemenmeisje van het land: de kans is erg groot dat zij in de wijk De Tuimelaere in Moorslede woont. Anna Grymonprez mocht zondagmiddag de bloemen overhandigen aan de winnaars van de eerste van drie wielerwedstrijden in de wijk die vlak bij de grens van Moorslede met Roeselare ligt.Anna zag honderd jaar geleden het levenslicht op de Oude Heirweg en bleef er haar hele leven lang wonen. De familie baatte er al enkele honderden jaren een herberg uit. Anna zou dat ook doen, tot in 1955. Daarnaast was ze nog als naaister aan het werk. “Net zoals mijn twee broers was ik een wielerliefhebber”, vertelt ze. “Toen er hier vroeger gekoerst werd, mocht ik telkens de bloemen overhandigen aan de winnaar. De voorbije dertig jaar vond hier echter geen koers meer plaats.”

De Tuimelaere Classic

Wielerclub De Blauwe Tornado’s besliste om daar verandering in te brengen. Zondag werd de eerste editie van de Tuimelaere Classic georganiseerd, een wielerwedstrijd binnen de Landelijke Wielrijders Unie. Het evenement werd een groot succes. Zo’n tweehonderd renners, verdeeld over drie wedstrijden, kwamen er aan de start, onder het toeziend oog van Anna die nog altijd thuis woont, op een vijftigtal meter van de eindstreep van de koers.“Moeder is blij dat er weer iets gebeurt aan de voorzijde van haar huis, al stond ze er niet onmiddellijk voor te springen om na de wedstrijd de bloemen af te geven”, zegt dochter Linda. “Ze staat niet graag in het midden van de belangstelling.” Linda woont ook vlakbij en neemt de zorg voor haar moeder op zich. Octave Malfait, de man van Anna, overleed 31jaar geleden al.

Wijkcomité

Onder andere Tonny Reniers mocht bloemen van Anna ontvangen. De renner vond het wel leuk dat de organisatoren Anna hadden ingeschakeld als bloemenmeisje. “Geweldig”, zegt de man. “Zij verdient het zeker ook om in despotlightste staan.”Nadat ze zelf de bloemen gaf op zondag, werd ze de dagen nadien zelf volop in de bloemetjes gezet. Schepen van burgerzaken Sherley Beernaert (STERK) ging op maandag langs om Anna namens de gemeente te feliciteren. Dinsdag was het de beurt aan de wijkbewoners. “Telkens er hier een 100-jarige is, proberen we die persoon uitgebreid te vieren”, aldus initiatiefnemer Valeer Dessein.