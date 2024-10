Wij(k) De Parken in Kortrijk genomineerd voor Matexi Award 2024: “Erkenning voor onze vele vrijwilligers uit de buurt”

De ‘Wij(k) De Parken’, de grootste wijk van Kortrijk aan de zuidoostkant van de stad, is genomineerd voor de Matexi Award 2024. Deze nationale prijs zet jaarlijks de meest succesvolle buurtprojecten in Vlaanderen en Brussel in de kijker. Uit 116 inzendingen werd De Parken geselecteerd: zij doen daarmee mee aan de laatste ronde met dertig genomineerden. “Het is een erkenning van het werk dat onze vele vrijwilligers uit de buurt dag in, dag uit verrichten.”

Met deze nominatie dingt De ‘Wij(k) De Parken’ mee naar één van de drie prijzen: de prijs voor het meest verbindende initiatief, de prijs voor het groenste initiatief en de publieksprijs. “Onze nominatie voor de Matexi Award is een erkenning van het werk dat onze vele vrijwilligers uit de buurt dag in, dag uit verrichten”, zegt Peter Deschamps, lid van de stuurgroep. “We zien deze nominatie als een eerbetoon aan onze buurt en de inzet van al onze buren. Samen bouwen we aan een wijk zonder drempels, waar altijd tijd is voor een praatje en plek voor iedereen.”

Hun adagium? “Wat ons bindt zijn onze bewoners, onze parken en onze pleinen. Heel wat straatcomités en buren steken graag de handen uit de mouwen om van ‘Wijk De Parken’ een mooie en leefbare buurt voor al onze buren te maken.”

Sterke sociale cohesie

© JVGK

‘Wij(k) De Parken’ telt meer dan 6.200 inwoners, verspreid over 45 straten en vijf parken: Volksplein, Dubbele Haagjes, Park De Blauwe Poort, het Pradopark en Park Ten Akker. Het is een diverse buurt met de grootste studentenpopulatie van Kortrijk (waaronder veel buitenlandse studenten, red.), oudere bewoners, jonge gezinnen, en een mooie mix van gevestigde inwoners en nieuwkomers. Het is een wijk waar buren samenwerken en het sociale leven opfleuren. Naast diverse straatcomités in onder meer de Sint-Denijsestraat, Merkemstraat, het Halenplein, en de Boerderijstraat, schrijft ‘Wij(k) De Parken’ een warm verhaal voor deze buurt.

Twee burgerbudgetprojecten

“Waar we als buurt van dromen en iedere dag samen werk van maken? Een buurt creëren voor iedereen, met veel kleine ontmoetingsmomenten die de sociale samenhang versterken: van lente-aperitieven in het Pradopark en een zomerse rommelmarkt op het Volksplein tot een Halloweentocht door de wijk.”

Daarnaast brengt hun Facebookreeks ‘Wij Van De Parken’ elke twee weken persoonlijke verhalen van buurtbewoners op , en geeft het eigen buurtblad heel wat info over de buurt. “Tot slot zijn we enorm trots op de twee burgerbudgetprojecten: het Voedselpark in De Dubbele Haagjes en het project ‘Mensen en Parken verbinden’.”