Wijk D’Achte in De Panne zamelt geld in voor groene droom

Wijk D’Achte in De Panne wil zijn wijkmoestuin uitbreiden. Maar om de projecten te realiseren, zijn de betrokkenen op zoek naar financiële steun.

Het Landschapsfonds Westhoek is een project van Regionaal Landschap Westhoek ter ondersteuning van initiatieven van inwoners en buurt- of wijkcomités die gericht zijn op vergroening en sociale cohesie. Het fonds voorziet in financiële steun en biedt de mogelijkheid voor de initiatiefnemers om via crowdfunding bijkomende middelen te verzamelen.

Wijk D’Achte in De Panne heeft een wijkmoestuin waar buren samenkomen, kinderen leren over duurzaamheid en iedereen geniet van verse groenten en kruiden van eigen bodem. “Deze moestuin willen we graag uitbreiden met meer fruit, kruiden en groenten en met een ontmoetingsplek met picknicktafel en een ruilboekenkast”, aldus een van de initiatiefnemers.

“Dat is wat we willen realiseren met ons buurtmoestuinproject Groene Vingers: een moestuin waar jong en oud, ervaren tuiniers en beginners samen kunnen werken. De moestuin zal niet alleen gezond voedsel opleveren, maar ook bijdragen aan een sterke, hechte gemeenschap. Het wordt een plek voor workshops, gemeenschappelijke maaltijden en duurzame initiatieven.”

2.250 euro nodig

“Maar we willen de wijk ook graag meer vergroenen met geveltuintjes en straatbomen, waar dat kan. Onze wijk krijgt zo een voorbeeldfunctie van meer groen en gezellige ontmoetingsplekjes in De Panne. Maar om dit te realiseren, hebben we financiële steun nodig voor dit project. Een donatie, groot of klein, maakt een enorm verschil.”

Voor dit project is het de bedoeling om 2.250 euro in te zamelen. “Hiermee willen we fruitbomen, klimfruit en betonnetten aankopen, maar ook divers gereedschap.” (DM)