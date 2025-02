“Wij verdienen de cultuurprijs”: Bernadette en Michel presenteren 25 jaar de revue van Spotlights

Bernadette Kempe en Michel Dufour presenteren al 25 jaar samen de Zilleghemse Revue van showgroep The Spotlights. Van hun gouden formule – humor – wijken ze niet af. “Wij zijn de lijm van de show. Als we er ooit mee stoppen, dan is het samen.”

Al een kwarteeuw praten Bernadette Kempe (77) en Michel Dufour (58) de Zilleghemse Revue van showgroep The Spotlights aaneen. Ook nu, eind januari-begin februari, deed het ‘komisch duo’ dat met glans. “De reacties op onze presentatie waren weer positief, net als voor de hele show. Maar het doet deugd om te horen dat de mensen onze presentatie weten te appreciëren. We bereiden nochtans niet veel voor. Meer zelfs: geen enkele show presenteren we op dezelfde manier. We improviseren heel veel.”

Het was Bernadette die Michel 25 jaar geleden naar The Spotlights lokte. Ze presenteerde toen al de revue. “Wij kennen elkaar van de ondertussen ter ziel gegane Zedelgemse toneelgroep Recto Verso. Een gigantisch leuk toneelgezelschap dat jaarlijks tot 2.000 tickets verkocht. Ik was er souffleur en Michel deed mee als acteur. Omdat ik vond dat we iemand als Michel konden gebruiken bij The Spotlights, bleef ik aan zijn mouw trekken tot hij toehapte”, aldus Bernadette.

Elton John

De vis beet en de voorbije jaren was Michel zowel betrokken bij de regie, zat hij mee aan tafel tijdens vergaderingen en was hij acteur én presentator. “De laatste jaren ben ik alleen nog presentator en breng ik één nummer tijdens de revue. Dit jaar was dat een medley van Elton John. Maar het klopt dat ik inderdaad niet stond te springen om bij The Spotlights te gaan. Ik had twee stukken meegespeeld bij Recto Verso, maar The Spotlights, dat was toch wat anders. Zonder afbreuk te willen doen, maar de showgroep zat toen in een mindere periode. Toch liet ik me overhalen door Bernadette. Ik stelde vrijwel meteen voor om kinderen te betrekken bij de show. Kinderen brengen volk mee om naar de shows te kijken. We hebben toen zelf nog audities gehouden op school én de pasjes aangeleerd. Het was zo’n succes dat die kinderen bij The Spotlights wilden blijven. Tot op vandaag trekken we kinderen en volwassenen aan van alle leeftijden.”

“Geen enkele show is dezelfde. We improviseren heel veel”

The Spotlights brachten toen een kerstrevue. De hele show draaide dus rond Kerstmis. Ondertussen is de show geëvolueerd en werd de kerstfactor uit het concept gehaald. Sinds vorig jaar werd de show ook verplaatst van december naar februari. “We moeten mee met de tijd. Er wordt nu veel meer ingezet op dansnummers, een keuze van de jeugd. Maar de sketches en de factor humor mogen niet verdwijnen. Als het een dansshow wordt, dan haak ik af”, is Michel zeker van zijn stuk.

Oude doos

Tijdens de show zit Michel steevast op de kap van Bernadette. “Dat is een beetje ons handelsmerk. Onlangs nog kwam ik iemand tegen in de GB die zei: Bernadette, ‘t is weer zover, straks word je weer uitgemaakt voor oude doos”, lacht Bernadette. “Maar dat is natuurlijk allemaal om te lachen. Vorig jaar moest Michel een operatie ondergaan en hebben we zijn presentatie opgenomen en afgespeeld tijdens de show. Vanuit zijn bed en – uiteraard – met een slaapmuts op. Het was niet evident, maar het is ook gelukt. Zonder Michel zou het niet gaan. Michel mag iedereen naast zich hebben, hij maakt er een succes van. Bij mij ligt dat anders. Als Michel beslist om ermee te stoppen, dan stop ik ook.”

Familiegebeuren

“En als Bernadette stopt, dan stop ik er ook mee. Ik zou deze show met niemand anders willen presenteren”, vervolgt Michel die ondertussen ook het seniorenfeest van de gemeente presenteert. Zijn vrouw Ann en zoon Thibault zijn trouwens ook bij De Spotlights betrokken en in het verleden ook zijn dochter Sharon. Bij Bernadette is het niet anders. Haar dochter – en danskampioene – Protima Devriendt was vele jaren actief bij De Spotlights en Bernadettes man Bertrand bemant de bar tijdens de shows. “De showgroep draait op een heel aantal leden en op het publiek dat naar onze drie shows komt kijken, maar we mogen ook de sponsors niet vergeten. Al vele jaren kunnen we rekenen op trouwe sponsors. Zonder hen zou het niet mogelijk zijn. Want we moeten honderden kostuums huren voor de revue, daar hangt een prijskaartje aan vast.”

Wanneer cultuurprijs?

Showgroep The Spotlights blaast dit jaar 45 kaarsjes uit. De grote bezieler van de groep is Zedelgemnaar Daniël Becue. “Jammer dat we na al die jaren nog steeds de cultuurprijs van de gemeente niet mochten ontvangen. Het is een schande. Het zou de kroon zijn op het werk van Daniël, want hij verdient deze erkenning voor zijn Spotlights. Ook niet onbelangrijk is dat we de enige zijn in de regio die nog een revue brengen. Jaarlijkse lokken we 750 toeschouwers. We weten niet wat er nog meer nodig is om de cultuurprijs te verdienen?”