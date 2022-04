Wifi op publieke plaatsen in Ruiselede dankzij Europese subsidie

Ruiselede ontving van Europa een subsidie van 15.000 euro om wifi te voorzien op publieke plaatsen, voor inwoners en bezoekers.

Het gaat om het Wifi4EU-project van de Europese Commissie. Er zijn nieuwe punten geïnstalleerd in het gemeentehuis, het Sociaal Huis en de site van de sporthal aan de Tieltstraat. Vanuit het gemeentehuis is ook het grasveld ‘het Park’ voorzien en ook op de tennisvelden en zaal Spel en Sport is er voortaan wifi-bereik.

Het gebruik is eenvoudig: selecteer netwerk WIFI4EU bij de instellingen, accepteer de voorwaarden en start ermee!