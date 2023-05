Wies De Graeve, directeur Amnesty International, blij met vrijlating Olivier Vandecasteele: “Maar mogen strijd tegen straffeloosheid niet opgeven”

De vrijlating van Olivier Vandecasteele is ook een opsteker voor Amnesty International Vlaanderen, dat maandenlang de schouders heeft gezet onder de vele protesten. “Vanmorgen was er al contact met de familie.”

Bij Amnesty International trokken ze al vrij vroeg aan de alarmbel. In nauw overleg met de familie hielpen ze ook protestacties op poten zetten, en ook hun enquête kon heel wat mensen bereiken. Niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Wallonië en het buitenland. Dat vertelde directeur Wies De Graeve onlangs aan De Krant van West-Vlaanderen.

Het nieuws dat de ngo-medewerker nu op weg is naar ons land, bereikte al snel de organisatie. “Vanmorgen was er al contact met de familie”, aldus Wies De Graeve. “We zijn zelf zeer blij en opgelucht voor Olivier in de eerste plaats natuurlijk, maar ook voor zijn familie die een enorme nachtmerrie heeft beleefd. We hebben een brede campagne opgezet en willen zeker iedereen bedanken die dat mee gemobiliseerd heeft. Vanuit Amnesty willen we benadrukken dat België zeker de strijd tegen straffeloosheid niet mag opgeven. Het nemen van gijzelaars door Iran is iets dat moet verder opgevolgd worden, in de brede strijd tegen de schending van de mensenrechten. Dat werk moet verder gezet worden, want dit toont aan dat de situatie nooit helemaal hopeloos hoeft te zijn. Maar de focus ligt nu op de hereniging zelf.”