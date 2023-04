Wielsbekenaar Marc Lambrecht (64) zwemt 12 uur zonder stoppen voor Kom Op Tegen Kanker

Zondagmorgen 16 april om klokslag acht uur begon de 64-jarige Marc Lambrecht aan zijn 12-uren zwemmarathon. Zijn doel: zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kom Op Tegen Kanker.

Samen met zijn vrienden van de zUndagsrijders zamelde Wielsbekenaar Marc Lambrecht meer dan 10.000 euro in voor het goede doel. De ultrazwemmer doorstond zijn onderneming vlekkeloos. “Ik heb mij geen seconde verveeld. Ik ben zelfs vergeten om het uur vijf minuten te stoppen”, vertelt Marc met de glimlach.

“In dit 16-meterbad moet ik zowat 1500 keer gedraaid hebben, goed voor om en bij de 25 kilometer. Eerlijk? Ik heb niet veel afgezien. Dit is natuurlijk iets makkelijker dan in open zee waar ik al eens 7 uur zwom. Dat dit heel wat geld opbracht doet mij enorm deugd. We wilden Kom Op Tegen Kanker in het daglicht zetten en zijn daar in geslaagd.”

“Dit is ook mooie promotie voor het zwembad hier in Wielsbeke. Dit konden we realiseren met de steun van de gemeente.”

“Mijn volgende doel? Het Best Fest Festival in Mallorca van 27 mei tot 2 juni in open water. Daar zullen opnieuw heel wat kilometertjes gezwommen worden. Ik ben benieuwd hoe ik morgen uit mijn bed zal geraken”, besluit Marc met de glimlach.