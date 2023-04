Wielsbeke krijgt nieuwe wagen voor rattenbestrijding

De provincie West-Vlaanderen overhandigde officieel een nieuwe wagen voor de rattenbestrijding aan de gemeentelijke diensten van Wielsbeke.

Sinds 2022 stijgt het aantal muskusratten in onze provincie. In 2022 werden 4.129 muskusratten in onze provincie gevangen. Voor de betrokken regio Roeselare – Tielt, werden door de gemeentelijke rattenbestrijders in 2021 8 muskusratten gevangen, terwijl er in 2022 23 gevangen werden. Het meeste muskusratten worden op vandaag in de regio Zuid-Westhoek (o.a. Heuvelland, Mesen, Poperinge, Wervik…), Zuid West-Vlaanderen (Avelgem, Spiere-Helkijn, Kortrijk…) en de regio IJzer (o.a. De Panne, Veurne, Alveringem…) gevangen.

Daarnaast wordt vastgesteld dat de bruine rattenpopulatie in opmars is, en nog steeds veel aandacht vraagt van de gemeentelijke rattenbestrijders. Het aantal gevangen bruine ratten in de regio Roeselare – Tielt door de gemeentelijke rattenbestrijders, bedroeg in 2021 5.053 ratten, terwijl er in 2022 5.243 bruine ratten gevangen werden.

Voor de acht regio’s van de provincie worden jaarlijks ook vormingsdagen georganiseerd waarop voor het aanmaken van gifbuizen of ander materiaal aangeleerd wordt en waar informatie wordt uitgewisseld over de problematiek, de ecologie, de preventie en de bestrijding van de bruine rat.