Wielsbeke geeft één van de eerste vrouwelijke burgemeesters een eigen straat

Binnenkort rijst langs de Rijksweg een nieuwbouwproject op een lap grond pal naast de Biekorf. De centrale straat in de verkaveling zal Maria Lauwershof heten. Maria Lauwers behoorde tot de eerste burgemeesters van ons land en krijgt op die manier een passend eerbetoon.

“Ik zie Maria Lauwers nog zo voor me”, reageert oud-schepen en huidig gemeenteraadslid Magda Deprez. “Het was een ranke, grote dame veelal in het zwart getooid. Ze woonde in een tweewoonst. In het andere deel woonde een tante van me waar ik vaak met boter en melk heen moest. Telkens trof ik ook Maria Lauwers op die manier.”

Magda Deprez is blij met de erkenning in de vorm van een straatnaam. De gemeenteraad keurde de keuze unaniem goed op de jongste zitting. Het past in de trend om meer vrouwelijke straatnamen te voorzien – Groot-Wielsbeke telt er momenteel drie. Magda Deprez was trouwens zelf de eerste vrouwelijke schepen woonachtig in Sint-Baafs-Vijve, weliswaar in de fusiegemeente Wielsbeke.

“In de functie van schepen kreeg ik een tweetal keer een huwelijksakte onder ogen, ondertekend door burgemeester Lauwers. Dat was telkens tijdens de voorbereiding van een jubileum”, aldus Magda Deprez.

Maria Lauwers is niet de allereerste vrouwelijke burgemeester. Léonie Keingiaert de Gheluvelt ging haar voor, zij was in 1921 al burgemeester van Geluveld. Maria Lauwers was van 1947 tot 1952 de eerste burger van Sint-Baafs-Vijve. Dit in de moeilijke periode na de Tweede Wereldoorlog.

Ook het leven van Maria Lauwers zelf bleek allesbehalve gemakkelijk. Zo had ze een beperking en ze leefde wat afgezonderd. Toch deed niemand ooit tevergeefs een beroep op haar, en blijkbaar ook niet om het burgemeesterschap op zich te nemen.

Maria Lauwers bij haar aanstelling als burgemeester. © heemkring Juliaan Claerhout

Info over haar is schaars en zit her en der verspreid, al heeft de heemkring Juliaan Claerhout wat documenten in het archief steken. “Zoals bijvoorbeeld de akte van haar eedaflegging als burgemeester en ook haar gedachtenisprentje”, zegt voorzitter Monique Claerhout van de heemkring. Het leert ons dat Maria Lauwers werd geboren in Aarsele op 30 september 1895 en is overleden in het ziekenhuis van Waregem in 1982.

Maria Lauwers stamt uit een bekende familie in Sint-Baafs-Vijve. Ze was de dochter van Henri Lauwers en Leonie Wybo en bleef ongehuwd. Haar laatste rustplaats kreeg ze in het familiegraf voor de Sint-Bavokerk. In het rouwkaartje wordt gesteld dat ze hoewel ze afgezonderd leefde op de hoogte was van de wereldse zaken. En dat ze rake dingen kon zeggen die velen zal doen nadenken hebben…

Omgekeerd wordt dus ook nog over haar nagedacht, nu ze haar eigen straat krijgt. De verkaveling situeert zich tussen de Rijksweg en de Vlasstraat, ter hoogte van de Biekorf. (Frank Meurisse)