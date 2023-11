Wielsbeke doet nu ook zelf een burgerbevraging

Het gemeentebestuur van Wielsbeke organiseert een burgerbevraging. “Een politiek neutrale peiling over wat goed is, beter kan en waar de inwoners van wakker liggen. Het beleid kan dan op de resultaten afgestemd worden”, klinkt het bij het bestuur.

Een burgerbevraging is niet nieuw in Wielsbeke. In 2011 en 2017 gebeurde dit al onder CD&V-vlag en in de tijdspanne september-oktober zette Team8710 de traditie verder. Toen werd onder meer ook gevraagd wat de mensen zouden doen, mochten ze één dag burgemeester zijn.

Stem van de inwoners

Maar nu komt er ook een bevraging door de gemeente zelf. “Het gemeentebestuur van Wielsbeke wil de stem van haar inwoners horen en daarom wordt een politiek neutrale burgerbevraging gelanceerd om de input van de Wielsbekenaren te verzamelen: wat is goed, wat kan beter, waar liggen de inwoners van Wielsbeke wakker van, … Via een on- en offline bevraging kunnen inwoners volledig anoniem hun mening geven over thema’s zoals betaalbaar wonen, mobiliteit, kinderopvang, ouderenzorg, communicatie en openbare ruimte”, klinkt het.

“Deelnemen duurt maximaal 10 minuten en kan tot en met 14 januari 2024. Aan de hand van de resultaten kan het toekomstige beleid afgestemd worden op nu misschien nog onbekende noden en wensen en kunnen er beslissingen genomen worden op basis van concrete cijfers”, aldus nog het bestuur.

Zowel online als offline

Meedoen is simpel en kan via een online bevraging op www.wielsbeke.be/mijnmening. Inwoners die de vragenlijst liever niet online invullen, kunnen een papieren versie verkrijgen in het gemeentehuis, in bibliotheek Bibox, in sportcentrum Hernieuwenburg en in het Sociaal Huis. Daar kunnen de ingevulde vragenlijsten ook terug ingediend worden.

Het lokaal bestuur van Wielsbeke werkt voor dit onderzoek samen met onderzoeksbureau Indiville en veldwerkbureau Bpact. Zij staan garant voor ieders privacy en de kwaliteit van aanpak. Deelnemen is steeds anoniem. Wie de vragenlijst compleet invult, maakt kans op 1 van de 50 Wielsbeke Cadeaubonnen ter waarde van 10 euro. (MI)