Wielrenner Cedric Baekeland (28) uit Roeselare overleden in Mallorca na hartfalen

Elite zonder contract Cedric Baekeland (28) uit Roeselare is op stage in Mallorca overleden na hartfalen.

De Roeselaarse wielrenner, die in het tussenseizoen de overstap maakte van Dovy Keukens-FCC naar Body & Bike-BMB Boekhouding-The Rock Real Estate, vertoefde deze week in het Spaanse Mallorca om te trainen. Daar overleed hij na problemen aan het hart.

Begonnen als voetballer

Cedric begon pas op 20-jarige leeftijd met koersen. Daarvoor speelde hij voetbal bij KSV Roeselare en Club Roeselare. Bij die laatste ploeg stopte hij als belofte door een blessure aan zijn enkelligament. Als remedie is hij dan beginnen fietsen en kreeg hij de wielermicrobe te pakken.

Nadat hij zichzelf getest had bij een nevenbond maakte hij als laatstejaarsbelofte zijn debuut in het peloton. Hij pikte het niveau snel op en finishte tegen het einde van het seizoen al geregeld in de top 20.

Geliefde ploegmaat

Blessures bleven hem daarna even achtervolgen en in zijn derde seizoen als wielrenner moest hij zijn knie laten opereren. Sindsdien koerste hij op hoog niveau en leek het lichamelijke leed achter hem te liggen. Hij was een geliefde ploegmaat en cijferde zich overal zonder problemen weg voor zijn kopmannen.

De voorbije maanden stoomde hij zich klaar voor zijn eerste koersen in de kleuren van zijn nieuwe ploeg Bike-BMB Boekhouding-The Rock Real Estate.

Het overlijden doet enorm denken aan Joren Touquet, de wielrenner die op 26-jarige leeftijd op vakantie in Tenerife overleed. Cedric zou ook starten tijdens de tweede editie van Ride for Joren, een wielercriterium ter nagedachtenis van Joren.

Zijn ploeg reageerde erg aangeslagen op Facebook.