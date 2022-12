Wielertoeristenvereniging organiseert ‘Spinning For Life’: SUST fietst zich opnieuw in de kijker voor het goede doel

Wielertoeristenvereniging Samen Uit, Samen Thuis (SUST) fietst zich opnieuw in de kijker met hun initiatief spinning for life waarmee ze op tweede kerstdag enkele goede doelen willen steunen.

Op 26 december is de polyvalente zaal op het domein Ridefort in de Sportstraat gereserveerd voor spinning for life editie 2022. Dit initiatief kende een eerste editie in 2018, een samenwerking van SUST en Veloclub Riddersport. Hun goede doel voor De Warmste Week is niet ver te zoeken: Kom op tegen Kanker.

Beide verenigingen verloren enkele leden aan kanker: Daniel Plovie (58), Wim Stubbe (51) en Henk De Baets (49). De editie 2018 leverde dan een mooi resultaat op waardoor er bijna 9.000 euro kon gedoneerd worden aan Kom op tegen Kanker.”

Zeven sessies

“Op 26 december nodigen we iedereen uit om tussen de eindejaarsfeesten door nog even de sportieve toer op te gaan. De eerste sessie start om 13 uur. In zeven sessies van ongeveer 50 minuten krijgen telkens 30 sportievelingen de kans om onder professionele begeleiding en op uitstekend materiaal de opgenomen calorieën uit het lijf te fietsen.”

“Ze zullen daarbij ongetwijfeld luid aangemoedigd worden door supporters en sympathisanten die aan de bar het calorieniveau weer op peil brengen. Voor ieder wat wils dus én voor het goede doel”, geeft bestuurslid Hans Huyghe en trekker van het event nog mee.

Ambassadeurs G-Sport

Het event is ook niet in dovemansoren gevallen bij de ambassadeurs van G-Sport Vlaanderen. Griet Hoet en Anneleen Monsieur bevestigden reeds hun deelname. De twee topdames behaalden, naast talrijke medailles op WK’s en Paralympische Spelen, in oktober dit jaar twee keer goud tijdens het WK G-baanwielrennen in Frankrijk. Met de aandacht voor dit palmares willen ze vooral mensen met een visuele beperking aan het fietsen krijgen. Bij SUST zijn ze dan ook bijzonder blij dat de beide topatleten op tweede kerstdag afzakken naar Ruddervoorde als afsluiter van het event.

Ook jij kan er bij zijn voor een plaatsje tussen de supporters of door in te schrijven voor een van de spinningsessies via website www.sust-vrienden.be waar je kan doorklikken op de vermelde link.

(GST)