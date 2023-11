Wielertocht Ride For Mauro levert mooie cheque op

Het evenement Ride For Mauro heft een mooie cheque voor het goede doel opgeleverd. Wielertoeristenclub De Mandelvrienden sloeg daarvoor de handen in elkaar met de collega’s van WTC Oeselgem, WTC Dentergem en De Hondenvriend. Op het programma stond een wielertocht ten voordele van Mauro Myny, de jongen die strijdt tegen de ziekte van Duchenne.

Mauro woont met zijn ouders in Drongen bij Gent, maar heeft met Yves Myny en Trees Desmet grootouders die in Dentergem wonen. “Toen ik over de ziekte van Mauro in de krant las en hoorde dat ons voormalig lid Yves opa van hem was heb ik geen seconde getwijfeld en een evenement op poten gezet”, vertelt Lieve De Ruyck van WTC De Mandelvrienden.

7.583 euro

“Iedereen kon op 9 september komen meerijden. Per ronde van 20 kilometer door Groot-Dentergem ging er 10 euro naar het goede doel. Op die manier hebben we al 5.000 euro ingezameld. Kinderen konden ook voor 1 euro een ritje op een miniquadparcours maken en er was ook de opbrengst van onze drankverkoop. Alles samen heeft dat 7.583 euro voor de strijd van Mauro tegen zijn ziekte opgeleverd. We zijn zeer blij dat we zo’n mooi bedrag aan hem en zijn ouders kunnen schenken”, besluit Lievez.