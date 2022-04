Wielerkampioen Tadje Pogacar krijgt eerste Belgische fanclub in… Wervik: “Op een dag staat hij hier, ik ben het zeker”

Tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) heeft er in het sfeercafé Black Pearl op het Sint-Maartensplein een fanclub bij gekregen, de allereerste in ons land trouwens. De Sloveense toprenner reed woensdag de Waalse Pijl en zondag wil hij met Luik-Bastenaken-Luik zijn titel verdedigen.

Stichter van de fanclub is Jeroen Mahieu (36) uit de Leopoldstraat. Hij is magazijnier bij de electrotechnische groothandel Boval in Komen.

“Tadej Pogacar had op WorldTour-niveau nog niks gewonnen”, vertelt Jeroen. “Ik zat ziek thuis met een bronchitis en keek naar de Ronde van Baskenland. Tadej was toen 20 jaar en onbekend. Hij klom mee in een groep met grote namen. Ik zei toen tegen mijn vader Chris dat die jongen ooit de Tour de France zou winnen. Al had ik niet verwacht dat het zo snel zou lukken. Ik had meteen sympathie voor die kerel en zag iets in hem.”

Steeds meer volgers

De fanclub heeft op Facebook een eigen pagina en krijgt steeds meer volgers. “Ik run de groep op mijn eentje”, zegt Jeroen trots. “We zitten ook op Instagram, om zo ook internationaal volgers aan te trekken. Tadej volgt me trouwens op Instagram”, knipoogt Jeroen. Tadej Pogacar kleurde samen met Mathieu van der Poel de Ronde van Vlaanderen maar liet zich ringeloren in de spurt.

“De ontgoocheling was heel groot”, vertelt Jeroen. “Ik stond op de Oude Kwaremont met de vlag van de fanclub en dat beeld ging wereldwijd. Tadej komt terug naar de Ronde van Vlaanderen.”

Zijn manager zette ondertussen het licht op groen voor de fanclub. “Het team verbleef tijdens de voorbereiding van Dwars door Vlaanderen en Vlaanderens Mooiste in het Parkhotel in Waregem en daar had ik een afspraak met de manager van Pogacar”, vertelt de papa van Matteo (6). “Hij had de Facebookpagina van de fanclub al gezien en de manager was zeer tevreden. We zijn de eerste fanclub in Europa. Sinds zijn eerste Tourzege is er nu ook een fanclub in Italië”, klinkt het.

“In Slovenië is er ook een fanclub geweest maar daar liep het spaak. Ondertussen had ik telefonisch contact met de ouders van Tadej. Volgend jaar ga ik op vakantie naar Slovenië. Ik heb ook een heel goede band met Alen Milavec, de persoonlijke fotograaf van Tadej”, aldus Jeroen.

Naar Utrecht

Tadej Pogacar neemt zondag deel aan Luik-Bastenaken-Luik. “Een monument”, blikt Jeroen vooruit. “We gaan naar Luik.” De fanclub heeft ook nog andere plannen in de loop van het wielerseizoen. “De Vuelta start dit keer in Utrecht en we blijven daar een paar dagen”, zegt Jeroen. “Dat is in augustus. Ideaal want dan ben ik beroepshalve met verlof. De Ronde van Spanje start op vrijdag 19 augustus, dan wordt in de straten van Utrecht een ploegentijdrit afgewerkt. Daags nadien is er een rit in lijn met aankomst in Utrecht. Er is ook een Tourrit op de kasseien van Parijs-Roubaix en ook daar gaan we van de partij zijn.”

Nu de manager van Pogacar voor de fanclub het licht op groen zette, kan het voor de fanclub echt starten. “Ik zou graag werken met lidkaarten”, klinkt het. “We gaan naar Tadej toe niet opdringerig doen. Stap per stap. Voorlopig hebben we geen bestuur. Op dit moment doe ik het alleen en dat lukt. Ik kan rekenen op de medewerking van cafébaas Geovani Desmedt. Misschien gaan we volgend jaar met een minibus naar enkele klassiekers.”

Basket

Vader Chris Mahieu uit de Hellestraat is een gewezen wielrenner. “Hij heeft nog gekoerst tegen Johan Museeuw en Johan Bruyneel”, vertelt Jeroen. “Door mijn vader ben ik van jongs af beginnen kijken naar de koers. Mijn vader vond het fantastisch dat ik begon met deze fanclub maar had nooit gedacht dat het zo zou groeien.” Jeroen en zijn broer Jonas speelden basket bij BBC Wervik en trokken later naar het toenmalig Athlon Ieper.

Jeroen Mahieu droomt er alvast van dat zijn idool naar sfeercafé Black Pearl komt. “Ik ben er zeker van dat dit lukt”, zegt Jeroen. Na de klassiekers wordt de Tour de France het grote doel. “Ik weet niet wie hem zou kunnen verslaan”, knipoogt Jeroen.