Wielerfanaten organiseren ‘Voorjaarsklassieker Wevelgem’ voor KOTK:“Willen opnieuw 11.000 euro schenken, zoals in 2022”

Wielerwedstrijd Gent-Wevelgem valt ook bij cyclosportieven buiten de provincie in de smaak. Wielerclub Optgrootverzet uit Opwijk organiseert ‘Fiets Voorjaarsklassieker Wevelgem’ ten voordele van KOTK. Het parcours wordt grotendeels in groep afgewerkt, in de heuvelzone rijdt ieder zijn eigen tempo. Wie nog wil aansluiten kan dat op zondag 19 maart.

Het parcours van wielerklassieker Gent-Wevelgem ‘in Flanders Fields’ loopt – op een klein ommetje in Frans-Vlaanderen na – volledig binnen de West-Vlaamse grenzen. Wat niet betekent dat de koers minder geliefd is bij wielerliefhebbers buiten de provincie. Op 18 en 19 maart komt zelfs een heel legioen cyclosportieven vanuit Vlaams-Brabant naar Wevelgem afgezakt om er hun Gent-Wevelgem te fietsen. Onder de naam “Fiets Voorjaarsklassieker Wevelgem” verzamelen ze geld in voor Kom Op Tegen Kanker.

Initiatiefnemers zijn Bruno De Decker en Evy Van Aken. Hoewel het koppel in Opwijk woont organiseren ze een tocht die vertrekt en aankomt in Wevelgem. “Dat kwam zo”, begint Evy. “Bovenal zijn we echt verknocht aan het fietsen. Wij zijn lid van de plaatselijke wielerclub ‘Optgrootverzet. Reeds enkele jaren organiseren we samen een aantal cycling events waarvan de opbrengst steeds integraal naar Kom Op Tegen Kanker gaat, een goed doel dat ons nauw aan het hart ligt. In 2022 konden wij het mooie bedrag van 11.000 euro schenken aan KOTK waardoor we met twee teams de 1000 km ten voordele van KOTK hebben gereden. In 2023 willen we opnieuw dit bedrag verzamelen.”

De start van Fiets Voorjaarsklassieker Wevelgem was vorig jaar aan het SPWe in Wevelgem. © SL

Prachtige streek

En daar komt Wevelgem in beeld. Het voornemen was om in groep een grote rit, bij voorkeur een wielerklassieker, te fietsen waarbij de deelnemers sponsoren. “De ronde van Vlaanderen komt bij ons het dichtst in de buurt maar de hellingen zijn te zwaar om die in groep te kunnen fietsen”, legt Evy uit. “Al snel kwamen we uit bij Gent-Wevelgem. Het parcours is ideaal. Een lange aanloop waar we samen fietsen onder begeleiding van UCI-motoren, in de heuvelzone die zo’n 60 kilometer lang is kan ieder dan zijn eigen tempo rijden. Waarna we terug in groep naar Wevelgem fietsen. Het parcours passeert een prachtige streek overigens. Bij ons is het ook mooi, maar het West-Vlaamse platteland is van een heel andere schoonheid.”

We willen het aantal deelnemers per dag beperken tot 70 man

Zodoende verwelkomt Wevelgem op zaterdag 18 en zondag 19 maart telkens een 70-tal fietsers. De rit is zowat 215 kilometer lang met 1200 hoogtemeters. De organisatie zorgt voor drie bevoorradingen, onder meer bij de Trappistenabdij van West-Vleteren. “Het is niet evident om dit op afstand te organiseren”, vervolgt Evy. “We hebben natuurlijk al meerdere malen de rit verkend en gelukkig kregen we heel wat ondersteuning van de gemeente Wevelgem. Iedereen is overigens welkom met ons mee te fietsen, hoewel we het aantal deelnemers per dag willen beperken tot 70 man. Zeker voor de zondagrit zijn er nog plaatsen vrij. Het is een mooie uitdaging, onderweg word je verwend en je steunt er nog een goed doel bij.”

Deelnemen kost 40 euro. Meer informatie via bruno_de_decker@hotmail.com of op de website van KOTK: https://www.de1000km.be/acties/voorjaarsklassieker-wevelgem-voor-kom-op-tegen-kanker.