Wielerfan Vic (7) prijkt op nieuw muurschilderij Djoels

In de Tieltstraat in Meulebeke prijkt sinds kort een guitig gezichtje metershoog in het straatbeeld. Onder een wielerpetje met de regenboogkleuren herkennen veel streekgenoten het gezicht van Vic Vanhoorelbeke (7), lustig smullend van een portie spaghetti.

Wielerkroeg Carlito in Tielt is een begrip in de ruime regio en is niet alleen bekend voor zijn interieur vol met koersmemorabilia, maar ook voor zijn befaamde spaghetti(saus). Beide kenmerken zijn in een oogopslag te herkennen in het muurschilderij dat sinds kort op een gevel langs de Tieltstraat 221 in Meulebeke prijkt. De woning is niet toevallig de thuis van Lode Bogaert, uitbater van de Carlito. Sinds een paar jaar vindt ook zijn automatenshop Carlitomoaten er een plaatsje, met onder andere automaten voor brood, kersen, pannenkoeken en uiteraard spaghettisauzen.

Koers en spaghetti

“Ik speelde al enkele jaren met het idee om iets met die lelijke gevel te doen”, vertelt Lode. “Sommigen opperden om er reclame voor de zaak op te zetten, maar ik vond dat het wel iets creatiever kon. Ik had al gehoord van het werk van grafitti-artieste Djoels. Ze is oorspronkelijk van Meulebeke, heeft haar shop in Egem en is enorm sterk in het weergeven van expressie op gezichten. Met haar wilden we wel in zee gaan voor een mooi ontwerp. Het moest gerelateerd zijn aan de koers en onze spaghetti en zo kwamen we samen op het idee van een kind dat ervan droomt coureur te worden en daar veel pasta voor moet eten.”

Kinderdroom

Voor het ontwerp zocht en vond Lode een model in zijn eigen kennissenkring. Liesbeth De Waele en Tom Vanhoorelbeke zijn een koppel dat al enkele jaren flexiwerk in de Carlito doet. “Lode wist dat Vic misschien wel ideaal voor dit klusje zou zijn”, vertelt Liesbeth. “Wij en hem zagen dat meteen zitten. Lodes dochter Mara deed de fotoshoot en zo ontstond het idee van de ‘kinderdroom’ die je nu in het straatbeeld ziet. Vic is enorm trots op het resultaat en wij uiteraard ook. Niet veel mensen kunnen zeggen dat hun kind metershoog op een gevel prijkt. We hebben al enorm veel reacties gekregen van mensen die hem meteen herkenden.”

Vic zelf is ook door het dolle heen. “Ik vind het muurschilderij heel mooi. Heel wat kindjes van mijn klas hebben het al gezien en zijn fan en dat vind ik tof.”

“In de toekomst zouden we met Djoels graag verschillende streetartwerken met één route willen verbinden en dit zou één van de stops kunnen zijn”, besluit Lode Bogaert. (vadu)