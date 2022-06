Wielerclub Jumpers viert 50ste verjaardag in spoor van Poeske Scherens: “Klaar voor de volgende 50 jaar”

Feest bij de Jumpers, want er prijken maar liefst 50 kaarsjes op hun verjaardagstaart. Het gouden jubileum werd afgelopen weekend gevierd met alle wielerclubs uit Knokke-Heist en Damme tijdens een verbroederingsrit en een BBQ in Lakeside Paradise. Stichter André Gouweloose en voorzitter Philippe Vilein blikken terug op 50 jaar Jumpers.

Het minste wat men kan zeggen is dat wielertoeristenclub de Jumpers de voorloper was van het Strava-tijdperk. Altijd sneller en sneller! “We reden inderdaad zere”, grijnst André Gouweloose (77) die samen met Marc Vanwehaege de stichter van de Jumpers is. “In Knokke-Heist was ’t Kantientje in de jaren zestig de enige wielerclub”, vertelt André.

Poeske Scherens

“Maar in zo’n grote bende is het moeilijk om iedereen tevreden te houden. Er was een een groep van een dertigtal renners voor wie de snelheid te laag lag. Sterke coureurs die iets nieuws wilden proeven. Op oudejaarsavond 1971, aan de toog van café de Moonlight, namen Marc en ik het initiatief: we gaan zelve een club stichten. Over een naam moesten we niet lang nadenken. Onze nieuwe club werd genoemd naar de jump van zevenvoudig wereldkampioen op de baan Jef Poeske Scherens. Vanaf dan ging het razendsnel. Onze eerste activiteiten dateren al van februari 1972. Bedoeling was om de lat hoog te leggen en zo rap mogelijk te rijden. Als je niet meekon, werd je geen lid. Zo simpel was dat.”

De eerste zomer reden we met de koersfiets van het Zwitserse Bazel naar Knokke-Heist. De 750 km, over onder andere de Ballon d’Alsace, legden we in vier dagen af. Nu is zo’n prestatie de normaalste zaak maar toen was het een ongelooflijk straffe prestatie. Zo’n internationale tocht werd onze jaarlijkse gewoonte. Bij het binnenrijden van Knokke werden we steevast begeleid door de politie. Ondertussen verkenden de Jumpers op de fiets ongeveer heel Europa”, aldus André die 35 jaar secretaris was.

Twee groepen

“Ondertussen telt onze wielertoeristenclub meer dan 70 renners. Opmerkelijk bijna al onze leden zijn echte Knokke-Heistenaars”, aldus Philippe Vilein (63) die meer dan 30 jaar voorzitter is van de bekendste wielerclub van Knokke. “Het geheim van de Jumpers? We hebben de naam – en proberen die ook hoog te houden – dat we een club zijn met veel sportiviteit. Letterlijk betekent het dat we op de fiets de hendel helemaal in de hoek draaien en dat we onze ritten aan een gemiddelde van 38 km/per uur afwerken. Een aantal van onze leden wordt echter ouder. Sedert enkele jaren rijden we op woensdagavond en zondagvoormiddag in twee groepen: eentje aan een gemiddelde van 32 km per uur en een andere groep aan 38 km per uur”, aldus de voorzitter die uren kan vullen met leuke anekdotes.

Schitterende wegen

Er is één verhaal dat er bovenuit steekt! “Om ons veel te vroeg gestorven lid Peter Delheye te eren, trokken we met onze hele groep naar het lievelingsoord van Peter, het Italiaanse Sennes. Een van onze renners speelt ook doedelzak bij het For Freedom Museum en had zijn instrument mee. Toen hij begon te spelen en wij in koersoutfit passeerden kregen we een staande ovatie van kijkers en supporters. Een unieke belevenis: kippenvel!”

“Hoe ik de toekomst zie? Toen de Jumpers werden opgericht waren er twee of drie wielerclubs in Knokke-Heist. Nu zijn er vijftien. De reden is simpel. Knokke-Heist en vooral Nederland hebben schitterende wegen om te koersen. Alleen zijn de Nederlandse chauffeurs een stuk minder vriendelijk. Dat Knokke-Heist uitgroeide tot het mekka van de triatlon is schatplichtig aan de fikse groei van de wielersport. Wielrennen is immens populair. Iedereen wil tegenwoordig fietsen. Bij ons kloppen heel wat jonge krachten op de deur. De Jumpers zijn klaar voor onze volgende 50 jaar. Bovendien hebben we met de Knokse Bandencentrale een schitterende sponsor. Wilfried en Peter Van Acker tekenen niet alleen voor onze rode koerskledij, maar ook voor onze veiligheid. Bij elke trainingsrit assisteren ze met een materiaalwagen.” (Dirk Meulders)

Alle info over de Jumpers op www.dejumpers.be.