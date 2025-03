Wiebe uit Roeselare wint dankzij De Droomfabriek een jaar lang gratis kleren

Wiebe Lepoutre en haar partner Alexander Stragier keken per toeval naar De Droomfabriek, deden mee aan de kijkerswedstrijd en wonnen. “We mogen een jaar lang shoppen bij kledingzaak E5”, klinkt het.

“Het woord toeval is hier wel van toepassing”, bevestigt Wiebe Lepoutre (31), die een kinepraktijk heeft in de Stadenstraat. “We zijn helemaal geen Droomfabriekfans, maar vorige week waren we uitgenodigd voor een etentje bij mijn ouders en daar stond de televisie op. We keken zijdelings mee en noteerden zomaar voor de grap de cijfers die gedurende het programma op het scherm verschenen. Dat moest een telefoonnummer vormen waarop de kijker kon bellen om mee te dingen naar de prijs van de week”

“Tot onze verrassing waren we de eerste beller en wonnen we dus. We mogen een jaar gratis shoppen in de kledingketen E5. We zijn daar geen vaste klanten, maar ik keek al eens op hun website en we zullen er wel onze gading vinden. Een jaar gratis shoppen is relatief. We krijgen een cadeaucheque van 5.000 euro, maar dat is al even leuk natuurlijk.”

“Omdat we eigenlijk dankzij mijn ouders hebben gewonnen, hebben we met hen een faire deal gesloten. We zullen de som onder elkaar verdelen”, aldus nog Wiebe Lepoutre. (Bart Crabbe)