Wie zit als eerste in ‘De Stoel’ en wint een Gistelbon?

De Gezinsbond van Gistel organiseert van maandag 10 juli tot vrijdag 14 juli telkens om 20 uur een zoektocht naar ‘De Stoel’ in het centrum de stad. De eerste die er plaats kan nemen, wint een Gistelbon. “Naar analogie met het VRT-programma ‘De Stoel’ organiseren wij dit spel in Gistel”, zegt Johan Vanbelleghem, voorzitter van de lokale Gezinsbond. “Via foto’s die om 20 uur op onze Facebookpagina verschijnen, krijgen mensen een tip. Het doel: zo vlug mogelijk komen naar de plaats waar onze stoel staat en het gevraagde voorwerp meebrengen.” Enkel wie te voet of met de fiets komt, kan een bon winnen.

Je kan de wedstrijd volgen viawww.facebook.com/GezinsbondGistel.