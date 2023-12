“Wie zich een tweedeverblijf kan permitteren, moet een weeldetaks betalen”: burgemeester De Panne haalt uit nadat tweedeverblijver slag thuishaalt tegen gemeente

De rechtbank van Eerste Aanleg in Brugge heeft een eigenaar van een tweedeverblijf in De Panne gelijk gegeven. Volgens de rechter gaat de taks die tweedeverblijvers moeten betalen in tegen het gelijkheidsbeginsel. Dat is vreemd omdat diezelfde rechtbank vorig jaar net de kustgemeente gelijk gaf tegenover ruim honderd tweedeverblijvers. Die groep is trouwens in beroep gegaan tegen die uitspraak. Wat betekent dit concreet voor De Panne?

In De Panne zijn er ongeveer 8.000 wooneenheden waar geen domicilie is gevestigd. Die eigenaars betalen 644 of 868 euro belasting, afhankelijk van de grootte van het verblijf. De kustgemeente heft geen gemeentebelasting. Hetzelfde gebeurt ook in Koksijde en Knokke-Heist. Sommige tweedeverblijvers stoelen zich op een schenking van het gelijkheidsbeginsel omdat de vaste inwoners geen gemeentebelasting moeten betalen en zij wel.

199 keer gelijk

Net voor de zomer vorig jaar sponnen meer dan honderd tweedeverblijvers een rechtszaak aan om die discriminatie aan te kaarten. De rechter gaf toen de gemeente gelijk. Deze week ging het om een gelijkaardige rechtszaak van één tweedeverblijver. Die kreeg van de rechter wel gelijk. “Van de 200 procedures op dat vlak gaf de rechter de gemeente 199 keer gelijk”, reageert raadsman Kristiaan Vandenbussche. “Nu kwam er één zaak in een andere kamer die die zaken normaal niet doet.”

Burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) is naar eigen zeggen geprikkeld. “De ene rechter geeft de gemeente gelijk en de andere rechter geeft de klagers gelijk. Dat betekent eigenlijk dat de uitspraak van de rechtbank wat afhankelijk lijkt van welke rechter die dag de rechtbank voorzit. Niemand betaalt graag belastingen. Een handvol eigenaars wordt echter opgejut door advocatenbureaus die er lucratieve zaken in zien. In gemeenten waar er wél aanvullende personenbelasting wordt geheven, zijn er trouwens ook bezwaren, maar veel minder. Daar speelt het argument van de zogezegde schending van het gelijkheidsbeginsel uiteraard niet.”

“De uitspraak van de rechtbank lijkt wat afhankelijk van welke rechter die dag de rechtbank voorzit”

En Degrieck zucht: “Persoonlijk ben ik de hele heisa stilletjes aan beu aan het worden. Een handvol zogenaamde tweedeverblijvers die ogenschijnlijk ‘jaloers’ zijn omdat inwoners geen aanvullende personenbelasting betalen, kunnen altijd ook effectief inwoner worden. Dan betalen ze die taks niet meer. Het is hier formidabel om te wonen en onze gemeenschap zal hen met open armen ontvangen. Bovendien lijkt men niet goed te beseffen hoe hun vastgoed jaar na jaar in waarde stijgt, mede dankzij de investeringen die de gemeente doet.”

Beroepsprocedure

De meer dan honderd tweedeverblijvers die vorig jaar nog ongelijk kregen, hebben daarna een beroepsprocedure opgestart. In januari van 2025 zal het Hof van Beroep zich daarover uitspreken. Vorige maand nog deed datzelfde Hof van Beroep een uitspraak over een gelijkaardige kwestie in het voordeel van buurgemeente Koksijde. Burgemeester Degrieck kijkt met vertrouwen uit naar de uitspraak van het Hof van Beroep: “Belangrijk is dat niet de belasting op zich als ‘ongrondwettelijk’ wordt geacht. Het bestaande reglement, goedgekeurd door de gemeenteraad in 2019, is correct, wettelijk en perfect toepasbaar. Daarin staat dat de tweedeverblijfstaks een weeldetaks is zoals een zwembad, Schotse whisky of Cubaanse sigaar. 95 procent van alle eigenaars van een woning zonder domicilie betalen ook netjes elk jaar deze belasting. We moeten daar niet flauw over doen: wie zich een zogenaamd tweedeverblijf aan de kust kan permitteren, moet daar ook de consequentie van willen dragen en dus de weeldetaks betalen.”

De kustgemeente blijft erbij dat het gelijkheidsbeginsel niet geschonden is omdat een inwoner van De Panne die in de gemeente een tweedeverblijf heeft ook die weeldetaks moet betalen. “We gaan alvast in beroep tegen die ene eigenaar die nu van de rechter heeft gelijk gekregen”, besluit Degrieck. (GUS)