Wie wordt West-Vlaams Ambassadeur 2023? Stem op jouw favoriet

Wie volgt Maaike Cafmeyer op als West-Vlaams Ambassadeur? In samenwerking met de provincie, Radio2 en Focus&WTV verkiezen we met De Krant van West-Vlaanderen voor de zesde keer deze West-Vlaamse vaandeldrager. Breng vanaf vandaag jouw stem uit en beslis samen met onze vakjury wie op 29 november de nieuwe Ambassadeur wordt. Maak hier kennis met de zes kandidaten.

Stem tot 26 november op jouw favoriet via www.westvlaamsambassadeur.be

Brihang

Boudy Verleye (30), alias Brihang, uit Knokke-Heist veroverde in sneltempo (West-)Vlaanderen met zijn poëtische rapteksten sinds hij in 2014 De Nieuwe Lichting van StuBru won. Met zijn debuutalbum in 2016 slaagde hij er al snel in om een trouwe fanbase uit te bouwen. Vier jaar na zijn vorige plaat bracht hij dit najaar Droomvoeding uit, een indringend album waar hij op een eerlijke manier vertelt over het vaderschap. De plaat stond meteen op de eerste plaats en hij verkocht in oktober ook drie keer de AB uit. Ook de tickets voor zijn tournee in het voorjaar vlogen de deur uit.

Camille

Camille Dhont (22) uit Wevelgem brak vier jaar geleden door met de Ketnet-reeks #LikeMe. Sinds haar muzikale samenwerking met Regi gaat het haar voor de wind. Na succesvolle passages in programma’s als Liefde voor Muziek en The Masked Singer, heeft ze zich ontpopt tot de koningin van de pop. Afgelopen jaar deed ze een uitgebreide tournee, lanceerde ze al haar derde album Magie, haar eerste Duitstalige single, een eigen strip en een nieuwe kledingcollectie. Volgend jaar vult ze drie Sportpaleizen en speelt ze ook de hoofdrol in haar eigen telenovelle op VTM.

Emma Meesseman

Emma Meesseman uit Ieper is amper 30 jaar maar heeft al een indrukwekkend palmares verzameld. Sinds 2010 is ze lid van het nationaal basketbalteam, de Belgian Cats, waar ze zich ontpopte tot een van de sterkhouders. Dit jaar wonnen de Cats ook het goud op het Europees kampioenschap. In haar carrière maakte ze al furore bij internationale ploegen uit Rusland en Turkije. Ook in de WNBA in de VS speelde ze zich al in de kijker. Vier jaar geleden speelde ze daar kampioen en werd ze als eerste Europese speelster ooit verkozen tot Most Valuable Player in de finale.

Karel Sabbe

In het dagelijks leven is Karel Sabbe (34) tandarts in Ronse, maar de Anzegemnaar is nog meer bekend als ultraloper. Nog geen tien jaar na zijn eerste marathon blijft hij zijn sportieve grenzen verleggen. In maart slaagde hij erin om de uitputtende Barkley Marathons uit te lopen in net geen 60 uur. Later dit jaar liep hij de Pacific Crest Trail, van Mexico tot Canada. Hoewel hij een omweg van 165 kilometer moest maken door bosbranden, slaagde hij er opnieuw in om het record te verbreken. Hij legde de circa 4.300 kilometer af in amper 46 dagen.

Will Tura

Arthur Blanckaert (83) uit Veurne werd wereldberoemd in Vlaanderen toen hij doorbrak met het nummer Eenzaam zonder jou. Het was de start van een indrukwekkende carrière waarbij de keizer van het Vlaamse lied de ene hit na de andere uitbracht. Hij kreeg ook een eigen standbeeld en musical. Dit jaar kondigde Will Tura aan om na ruim zestig jaar te stoppen als zanger, nadat de ziekte van Alzheimer werd vastgesteld. Hij bracht nog een laatste album uit voor zijn vele fans. Eind dit jaar organiseren zijn collega’s twee concerten in het Sportpaleis als ultiem eerbetoon.

Wim Willaert

Hoewel hij op theatervlak en internationaal als acteur al lang potten brak, leerde Vlaanderen Wim Willaert (56) – met roots in Nieuwpoort – pas tien jaar geleden kennen toen hij opdook in Eigen kweek. Sindsdien rijgt hij de sterke rollen aan elkaar, van tragikomische zoals in Bevergem en Nonkels tot pittige personages in Undercover en Cargo. Wim is ook bekend als muzikant bij De Dolfijntjes van frontman Wim Opbrouck. Eind vorig jaar bracht de eigenzinnige acteur ook een boek uit over wolken en dit najaar maakte hij indruk in Celebrity Masterchef Vlaanderen.