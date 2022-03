Wie wordt Krak van Krottegem 2022?

Binnenkort start de verkiezing van de ‘Krak van Krottegem 2022’. Eerst wordt er een selectie van vijf kandidaten gemaakt tijdens de Krak van Krottegem Quiz, die dan uiteindelijk zullen deelnemen aan de feitelijke verkiezing op zondag 17 april.

Ook dit jaar verkiest vzw Krottegemse Ransels een Krak van het jaar. Enkel Groot-Krottegemnaars kunnen kandidaat worden voor de verkiezing, maar deelname aan de quiz is individueel en gratis voor iedereen.

Groot-Krottegem

Groot-Krottegem omvat de buurt tussen enerzijds de spoorweg en anderzijds de grens met Beveren, Ardooie en Izegem. Het havenkwartier tussen de spoorweg en de vaart maakt geen deel uit van de buurt.

Krak van Krottegem Quiz

De quiz gaat door op zaterdag 12 maart om 20u in café Breda Viva La Vie, Bruanestraat 1 in Roeselare.

De quiz zal uiteraard voor een stuk over Krottegem zelf gaan, maar ook andere thema’s, zoals muziek, sport, actualiteit, cultuur, etc. komen aan bod.

De vijf beste Groot-Krottegemse deelnemers worden automatisch kandidaat voor de Krak van Krottegem Verkiezing.

Campagne

Op zaterdagavond 2 april kunnen de vijf kandidaten hun kandidatuur verdedigen tijdens het Ranselfeest in De Kiem.

Net als in officiële verkiezingen kunnen de kandidaten vanaf dan raamaffiches uithangen, folders uitdelen, etc. In tegenstelling tot politieke verkiezingen zijn de kandidaten toegelaten worsten uit te delen of pinten te trakteren. Uiteraard moeten alle wetten, decreten en gemeentelijke reglementeringen gerespecteerd worden. Politieke campagne is uitdrukkelijk verboden.

Verkiezing

Tussen maandag 4 april en donderdag 14 april zal in elke brievenbus van Krottegemse inwoners een oproepingsbrief worden gebust, waarmee er op zondag 17 april, tijdens de 31ste Krottegemse Rommelmarkt, tussen 9 en 17u kan worden gestemd in het tuinhuisje van de Krottegemse Ransels.

De uitslag wordt dan bekend gemaakt om 17u30 in café Breda Viva La Vie.