“Wie wordt de Queen van Waregem?”: Stad organiseert Mama Vipdag

Op zaterdag 13 mei zet WAGSO in het centrum van de stad alle mama’s in de bloemetjes. Op de wekelijkse markt, bij de horeca, in Het Pand en in de winkelstraten maken alle dames kans om in de prijzen te vallen. Eén mama wordt de Queen van Waregem en keert huiswaarts met vier hoofdprijzen.

De dag voor Moederdag bieden de marktkramers alle mama’s vanaf 10 uur een gratis glaasje aan. “Tijdens Mama Vipdag kan je de hele dag door lekker smullen op de markt, in de winkelstraten en Het Pand. Proef van chocolade in de Stormestraat, drink een mocktail in park Baron Casier of combineer een donut met een glaasje cava in Het Pand en op de Markt”, vertelt WAGSO-voorzitter en schepen van Lokale Economie Kristof Chanterie (CD&V).

Shoppers die op Mama Vipdag een deelnemende handelaar bezoeken, maken met een afgestempeld kasticket kans op enkele prijzen. Met dat ticket kan je tussen 14 en 17 uur aan het rad van fortuin draaien in Het Pand. “Iedereen krijgt dus een cadeautje”, gaat Chanterie verder. “We hebben ook vier hoofdprijzen die we maar liefst drie keer uitreiken.”

Romantisch weekend

Mama’s maken namelijk kans op een etentje of een wellness voor twee, een duoticket voor de cinema of een romantisch weekend. Die vier hoofdprijzen zitten reeds in de prijzenpot van het rad van fortuin, tussen 14 en 17 uur, maar na 17 uur volgt nog een aparte trekking.

“Met een aankoopbewijs kan je een lotje bemachtigen, en maak je opnieuw kans op één van de vier hoofdprijzen. Om 17.30 uur volgt de apotheose en derde prijsuitreiking. Dan kronen we een mama tot Queen van Waregem. Die persoon keert met alle vier de hoofdprijzen naar huis.”

Droog en zonnig

De weersvoorspellingen zien er een pak beter uit dan de voorbije week. WAGSO, het Waregemse stadsbestuur en alle handelaars verwachten dan ook een grote opkomst.