Wie wordt de nieuwe Perelaarprinses van Klerken?

Nog even geduld en we weten wie de nieuwe Perelaarprinses wordt. Op zaterdag 22 april wordt tijdens een heuse show de winnares verkozen. Vier kandidaten zullen om het kroontje strijden tijdens een afwisselende show in de grote zaal van De Vleugels. De show start stipt om 20 uur, de deuren gaan open om 19 uur.

“Het wordt een show met heel wat doe-opdrachten, een vragenronde en nog heel wat meer dat voor een wervelende show zal zorgen. Nadat de stemmen geteld zijn komt MAEVE optreden, een Diksmuidse band die Ierse folk brengt”, vertelt Niels Deceuninck. “Kaarten voor de verkiezingsshow zijn nog altijd te verkrijgen bij de kandidaten en aan de ingang. Die kaarten tellen als punten en dienen om de stem van het publiek te bepalen. Prijs per kaart is 5 euro. De prestentatie van de show gebeurt door Andy Vandevivere.”

De kandidates zijn er alvast klaar voor: Sarah Debaillie, Hannelore Dezwarte, Julie Prinsier en Nele Spinnewyn strijden om het kroontje. Wie zal op 6 augustus in de praalwagen op het einde van de Perelaarstoet plaats nemen? Supporteren voor uw favoriete kandidate kan op zaterdag 22 april vanaf 20 uur in de grote zaal van de De Vleugels, ingang via de Stokstraat in Klerken. (ACK)