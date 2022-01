Wie wordt de nieuwe Figuur van 2021?

Dinsdag wordt de ‘Figuur van 2021’ gekozen. Tien kandidaten die zich het afgelopen jaar in de kijker werkten, werden genomineerd.

Jaarlijks verkiest het Willemsfonds samen met de plaatselijke persmensen de ‘Figuur van het Jaar’. Vorig jaar ging de titel naar de mensen van de zorgsector vanwege hun buitengewone inspanningen tijdens de coronapandemie. “Deze erkenning kwam er unaniem. We hadden zelfs geen andere genomineerden voorgedragen en dus was er ook geen verkiezing nodig.”, vertelt Guido Margodt, voorzitter van het Willemsfonds.

Dit jaar is er wel opnieuw een verkiezing en werden tien kandidaten genomineerd. “Samen met de pers hadden we een lijst met namen samengesteld van mensen die zich het afgelopen jaar verdienstelijk hebben gemaakt en daarmee ook Zwevegem als gemeente in de kijker plaatsten. Die lijst, met liefst 23 namen op, werd dan gereduceerd naar een lijst van 10 kandidaten.”

Genomineerden

Deze kandidaten geven we in alfabetische volgorde. Wout Alleman won enkele internationale UCI-wedstrijden in Marathon mountainbike. Diede Callens werd Provinciaal en nationaal Kampioen Dressuur en haalde tal van ereplaatsen op diverse nationale wedstrijden zowel in dressuur als jumping. Synchroclub De Flamingo’s organiseerde het BK voor combo’s en vrije routine en mocht de kampioenstitel in eigen huis houden.

De vierde genomineerde is Koen Matton, die hier vorige week paginagroot zijn verhaal deed over de repatriëring van de Belgen uit Afghanistan met de C130 waarvan hij piloot was. Xandro Meurisse won de Giro del Veneto (1.1 UCI wedstrijd) en de Stadsprijs Geraardsbergen Edward Planckaert won een rit in de Ronde van Burgos.

Julian Thomas (Tom Weedaeghe) lanceerde zijn tweede single in Duitsland, mag er geregeld optreden en is vaak op Ment TV te zien en te horen. Bieke Vanlaecken bracht met ‘Nerd Academie’ haar tweede jeugdboek uit en met ‘Zeven Zotgevallen’ een eerste voorleesboek.

Monia Vanlancker verzorgde mee de kapsels op het Eurovisie Songfestival en zamelt kledij in voor hulpbehoevenden. Ramses Vanneste, ten slotte, vloog met zijn ballon over de Kilimanjaro in Tanzania en als eerste mens ooit uit de Ngorongorokrater.

(GV)