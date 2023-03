Wie wordt de beste hopscheutenkok?

Keurbroederschap De Witte Ranke organiseerde tot 2016 de culinaire wedstrijd ‘Beste junior kok De Witte Ranke’, een hoogstaande wedstrijd rond Poperingse hopscheuten met een zeer mooie laureatenlijst met onder andereKoen Devos, Tim Boury, Angelo Rosseel… Op maandag 27 maart staat een nieuwe editie van de culinaire wedstrijd voor juniorkoks op het programma.

“Horeca Poperinge-Heuvelland brengt een bijzonder sterke traditie terug tot leven. Na een onderbreking van enkele jaren zet de beroepsvereniging met veel enthousiasme de traditie voort van de vzw Keurbroederschap De Witte Ranke die van 1994 tot 2016 een tweejaarlijkse culinaire wedstrijd voor juniorkoks organiseerde”, klinkt het bij Bert Recour, voorzitter Horeca Poperinge-Heuvelland en Bart Wemaere, voorzitter vzw Keurbroederschap De Witte Ranke.

“Op maandag 27 maart kruisen vijf finalisten figuurlijk de pollepels tijdens de eerste editie van de wedstrijd Beste Hopscheutenkok. De wedstrijd vindt plaats in jeugdcentrum De Kouter in de Komstraat in Poperinge vanaf 9.30 uur. De keukenjury staat onder leiding van Franky Vanderhaeghe van Hostellerie Saint-Nicolas uit Elverdinge.”