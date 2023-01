Wie worden de nieuwe Twaalf van Oudenburg?

Tot eind februari kunnen Oudenburgenaars genomineerd worden om gekozen te worden tot de nieuwe Twaalf van Oudenburg. Deze twaalf worden zoals vorige jaar met hun verhaal in beeld gebracht in de Oudenburgse straten en er wordt opnieuw een fietstocht rond gemaakt.

In de zomer van 2022 lanceerde de dienst toerisme de fietstocht De Twaalf aan de hand van twaalf levensgrote panelen die op verschillende plaatsen in het Oudenburgse straatbeeld staan. “Nu lanceren we een oproep naar onze inwoners voor de nieuwe Twaalf. Net zoals bij de vorige editie roepen we de inwoners op om opmerkelijke of herkenbare personen te nomineren die al een geruime tijd in Oudenburg wonen en die het verdienen om op de foto te staan”, zegt het stadsbestuur.

Uit die inzendingen zullen in het voorjaar van 2023 twaalf personen gekozen worden die uitgenodigd worden voor een interview en een fotoshoot. De fietstocht rond deze personen zal dan in de zomer gelanceerd worden. Mensen nomineren kan tot en met eind februari 2023.