Wie wil een blindenhond een warm nestje geven? VZW Dogs4Blind zoekt 16 pleeggezinnen voor puppy’s

Dogs4Blind, een Knokse organisatie die al sinds 2012 zwaar slechtziende jongeren tussen 12 en 18 jaar aan een blindengeleidehond helpt, is op zoek naar zestien pleeggezinnen om puppy’s een thuis te schenken én een basistraining te geven. De vzw schakelt immers een versnelling hoger en opent straks een eigen opleidingscentrum. “We willen elk jaar drie tot vier blindengeleidehonden zelf klaarstomen en een plek geven”, klinkt het ambitieus.

Iedereen kent ze wel: de labradors en golden retrievers met een opvallend hesje waarop de woorden niet aaien prijken. De blindengeleidehonden zijn zoveel meer dan een trouwe metgezel voor hun baasjes. Ze zijn hun ogen en gids in een wereld die ze zelf niet kunnen zien.

In die wereld wil de vzw Dogs4Blind mee het verschil maken. De organisatie werd in 2012 opgericht en focuste aanvankelijk op slechtziende jongeren tussen 12 en 18 jaar. “Wij helpen hen aan een blindengeleidehond en werken daarvoor samen met de Franse Fondation Frédéric Gaillanne”, verduidelijkt Jo Dierick (46), die voor Dogs4Blind werkt. “Zij hebben heel veel ervaring met de training van jongeren en honden. Dankzij hen konden we de voorbije jaren een zestal jonge slechtzienden aan een blindengeleidehond helpen.”

Grondig getest

Nu wil Dogs4Blind die training in eigen handen nemen. “Een weloverwogen keuze”, benadrukt Jo. “Een van de jongeren die bij ons aanklopte, moest afscheid nemen van zijn trouwe hond. Het dier was gestorven en aangezien de slechtziende jongen ouder dan 18 was, kon hij niet opnieuw bij ons aankloppen. Maar bij andere instanties in ons land kreeg hij te horen dat de wachttijd drie tot vier jaar zou bedragen. Dat is veel te lang. Terwijl de blindengeleidehond er onder andere voor zorgde dat hij volledig zelfstandig naar de universiteit kon. Zonder zijn trouwe viervoeter zou zijn leven een pak stroever verlopen.”

Daarom besliste de vzw vorig jaar om zelf met opleidingen te starten. “Momenteel timmeren we druk aan ons eigen opleidingscentrum in Heist. Op zondag 23 april schieten we definitief uit de startblokken.”

Dogs4Blind slaat daarvoor de handen in elkaar met de Oudenburgse Fabienne Dobbels. “Zij is een ervaren hondentrainer en zal voor ons de honden opleiden. Elke puppy wordt zorgvuldig geselecteerd en aan een resem testen onderworpen, want niet elk dier is geschikt om blinden te begeleiden. Eerst laten we een grondige medische check-up uitvoeren, maar ook het karakter wordt van heel dichtbij bekeken. We laten niets aan het toeval over.”

Puppyschool

Het eerste jaar van de opleiding vindt in een huiselijke omgeving plaats. “Bij gezinnen die onze puppy’s een warm nestje willen schenken. Zij brengen de basisvaardigheden bij en volgen de trainingen ook bij ons. Na dat eerste jaar komen de intussen stevig gegroeide labradors en golden retrievers fulltime naar de puppyschool. En dat mag je letterlijk nemen: vijf dagen per week”, glimlacht Jo. “Een jaar later zijn ze afgestudeerd en kunnen ze als blindengeleidehond aan de slag gaan.”

Dogs4Blind matcht de opgeleide honden dan aan een slechtziende of blinde, waarna er een intensieve begeleiding van een drietal weken volgt. “Ook daarna houden we nog contact. De honden blijven immers onze eigendom en wij bekostigen ook alle medische zorgen en kwalitatieve gezonde voeding.”

Om die plannen in realiteit om te zetten, is de vzw op zoek naar zestien pleeggezinnen. “Een vitaal onderdeel van onze werking. Je krijgt er oneindig veel liefde, likjes, knuffels en pootjes voor terug en je wordt constant door ons ondersteund. Ook na het traject blijf je op de hoogte van hoe jouw hond het stelt. We organiseren bijvoorbeeld evenementen waarbij pleeggezinnen en de nieuwe baasjes elkaar kunnen ontmoeten.”

30.000 euro per hond

Een blindengeleidehond van a tot z opleiden, kost al snel 30.000 euro. “Medische kosten en voeding niet meegerekend”, aldus Jo. “Gelukkig kunnen we rekenen op sponsoring en mooie giften, maar we krijgen helaas geen enkele vorm van subsidie. We willen elk jaar vier honden opleiden en een plekje schenken.”

Na tien jaar gaat een blindengeleidehond met pensioen. “Dan kan die terug naar ons komen en gaan we op zoek naar een nieuwe thuis, waar hij van een verdiende oude dag kan genieten”, glimlacht Jo. “Want dat verdienen ze. Onze honden maken een wereld van verschil.”

Interesse om pleeggezin te worden? Alle info op www.dogs4blind.be. Financieel steunen, kan door een bedrag te storten op rekeningnummer BE25 9731 1477 5282.