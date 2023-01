Wie wil de unieke Free Willy Dildo huren? “Hij sproeit zelfs water, dit vind je nergens in België”

Een rodeostier huren? Dankzij Laury Callens uit Westouter is het mogelijk. Recent startte hij zijn eigen bedrijf op dat zich bezighoudt met rodeo attractieverhuur. “Naast de gewone traditionele rodeostier Jefke heb ik nu ook een dildo rodeo Free Willy”, zegt Laury.

“Waarom ik ervoor koos om een bedrijf voor rodeo attractieverhuur op te richten? Dit is eigenlijk een grappig verhaal. In april 2022 had ik een slapeloze nacht en toen zat ik te denken om een rodeostier te kopen. Ik maakte mijn vrouw hiervoor wakker om mijn idee te vertellen en zij verklaarde mij zot. Ze stond er niet achter”, vertelt Laury Callens (26) uit Westouter. Hij is zaakvoerder van Douve, een multishop, een doe-het-zelfzaak en een camping. “Die nacht heb ik toch mijn tanden erin gezet en had ik al snel eentje gevonden. De week erna stond de rodeo in mijn garage met tal van toebehoren zoals een kameel, een paard en een surfplank. Allemaal opzetstukken om op het mechanische gedeelte te plaatsen.”

Jefke

Momenteel wordt er gewerkt met een volledig nieuwe set. “Dat is een nieuwe mechanische bediening, stier en valkussen. Wij bieden een rodeostier aan die door ons geplaatst wordt en terug opgehaald is. De bediening hiervan is voor de klant en dit is zeer eenvoudig. Het is ook mogelijk om te huren met bediening van ons. Dit is de ideale attractie op een verjaardagsfeestje, vrijgezellenfeest, communie, festivals, bedrijfsfeest… Je kan de stier instellen op verschillende moeilijkheidsgraden, zo is het zeker ook toegankelijk voor kindjes. Voor elke gelegenheid is er plezier gegarandeerd met de stier. Hij heet Jefke!”

Free Willy

Laury pakt ook uit met iets uniek in België: een dildo rodeo. “Het is echt wel een uniek exemplaar, want nergens in België kan je deze vinden. Natuurlijk hebben we ook voor de dildo een naam verzonnen: de Free Willy dildo. Ook zit er nog een specialleke in de dildo. Deze kan namelijk vooraan water sproeien”, lacht Laury. “Momenteel zijn er geen nieuwe, unieke stuks op komst. Moesten er suggesties komen, zijn we steeds bereid dit eventueel te realiseren.”