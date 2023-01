Wie volgt Thomas Julian op als Figuur van het Jaar?

Het is een mooie traditie dat het Willemsfonds de tweede dinsdag van januari de Figuur van het Jaar in Zwevegem kiest. Bedoeling is om zo mensen of verenigingen die zich de afgelopen twaalf maanden in de kijker werkten of zich extra verdienstelijk maakten, in de bloemetjes te zetten.

Uit een lijst genomineerden werd een shortlist gemaakt met 10 namen die in aanmerking komen. We geven ze hier in alfabetische volgorde. Laurence Bauffe schreef een boek over haar gevecht met en tegen haar eetstoornis. Evy Celen schreef en illustreerde haar eerste kinderboek over een jongen met een ernstige beperking. Elsje Dezitter is verantwoordelijke van het cafetaria in WZC Sint-Amand en organiseert al enkele jaren een barbecue waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat. Flanders Events kon het twintigste streekbierenfestival organiseren waarop 45 brouwerijen en zo’n 12.000 bezoekers aanwezig waren. Paul Lietaer is een echte rallylegende met tal van mooie overwinningen; zoals de Ypres Classic Rally. Moen Feest organiseerde het gelijknamige vierdaags festival met een mooi gevulde affiche. Het Rhizo College werd onlangs uitgeroepen tot de verkeersveiligste secundaire school van de provincie. Joyce Vanderbeken mocht ondanks gezondheidsproblemen onder meer een strandrace op haar rijkgevulde palmares bijschrijven. Yes, de kortfilm van Ubuntu waarbij Rudy Deschynck trekker was, liet cliënten van Ubuntu acteren. Ten slotte hebben we nog Zwevegem Sport die naar aanleiding van hun tachtigste verjaardag een actie organiseerde ten voordele van Huis van het Kind.

Dinsdagavond mag één van deze tien kandidaten zich de opvolger noemen van Thomas Julian (Tom Weedaeghe) die als zanger furore maakt in Duitsland. De officiële huldiging van de laureaat is voorzien in maart. (GJZ)