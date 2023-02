Wie volgt Hopkoningin Laura Sambaer op?: “Een echt eer en nog steeds heel trots”

De 25ste editie van de Bier- en Hoppefeesten staat op 15, 16 en 17 september aangeduid. De zaterdagavond van het feestweekend staat opnieuw volledig in het teken van de Hopkoninginverkiezing. In 2017 werd Laura Sambaer gekroond tot Hopkoningin. Tot en met 28 februari kunnen kandidaat-hopkoninginnen en -eredames zich als trio melden voor de verkiezing. Waarom je kandidaat stellen. De langst regerende hopkoningin Laura Sambaer en haar eredames Hanne Rouseré en Manon De Backer delen hun ervaringen.

“De eerste jaren heb ik mijn rol als hopkoningin heel goed ervaren. We hebben toen heel wat unieke belevenissen meegemaakt. De laatste jaren stond het door corona wel een beetje stil, zoals de rest van ons leven natuurlijk. Er was toen niets te doen, dus ook niets waar we als hopkoningin en eredames naartoe konden. De laatste drie jaar bestond ook vooral uit uitkijken naar een nieuwe editie”, zegt hopkoningin Laura Sambaer (25), die aan de slag is als Junior HR Business Partner en nog steeds in Poperinge woont.

“De laatste drie jaar heb ik altijd uitgekeken naar de verkiezingen en was ik altijd teleurgesteld omdat het niet kon doorgaan. Ondertussen hebben we ook een ander leven, door werk, alleen wonen..”, vult eredame Hanne Rouseré (24) aan. Zij woont in Gent en werkt als Junior Bodem Consultant. “We hebben leuke dingen beleefd in de eerste drie jaar. Veel genetwerkt en dingen gedaan die je anders nooit zou doen”, vindt ook eredame Manon De Backer (24). Zij woont ook nog steeds in Poperinge en werkt als Product Designer.

“Eén van de grootste charmes van de Bier-en Hoppefeesten is dat iedereen samen kan vieren. Ook de buitenlandse delegaties maken het mee speciaal”

Langst regerende team

In 2017 werd de Poperingse Laura Sambaer gekroond tot Hopkoningin. De driejaarlijkse internationale Bier- en Hoppefeesten zouden oorspronkelijk in 2020 doorgaan en dan zou ook een nieuwe Hopkoningin gekozen worden. Door de coronacrisis liep dat allemaal wat anders. De 25ste editie van de Bier- en Hoppefeesten worden op 15, 16 en 17 september eindelijk georganiseerd en dan wordt er ook een nieuwe hopkoningin gekozen.

“Veel mensen wensten ons proficiat omdat we het ‘langst regerende’ team zijn. Toch is het wel dubbel, want de reden waarom we dat waren, is natuurlijk niet zo tof. We keken er zoals de rest van Poperinge naar uit, dus we waren ook wel teleurgesteld dat de hoppefeesten uitgesteld waren”, zegt Laura. “Eén van de grootste charmes van de Bier-en Hoppefeesten is dat iedereen samen kan vieren. Ook de buitenlandse delegaties maken het mee speciaal. Een editie met corona-restricties ging, denk ik, niet voor dezelfde sfeer gezorgd hebben”, vult Manon aan.

Hoppestoet

“Enkele hoogtepunten? Ik denk dat voor ons allemaal de weg ernaar toe al een hoogtepunt op zich was. We zijn nog altijd super dankbaar voor alle hulp en steun die we kregen. Eigenlijk win je met iedereen samen en dat is onvergetelijk”, vindt Laura. “Het was fantastisch om te zien hoe iedereen ernaartoe leefde en ons steunde”, beaamt Hanne. “Deelnemen lag buiten onze comfortzone. Ik had mezelf nooit voorgesteld om voor zo’n publiek op een podium te staan, maar toch heb ik er echt van genoten”, vindt ook Manon.

“Voor mij was ook de Hoppestoet heel speciaal. Vooral toen we de Grote Markt op reden en al onze vrienden en familie zagen staan, toen werd ik toch wel een beetje emotioneel”, herinnert Laura zich.

“We hebben onszelf echt moeten smijten, dus het heeft onze grenzen verlegd.”

Dirndl

“Ook het Hallertauer Volksfest in Wolnzach was fantastisch. Daar zijn de verkiezing en de feesten nog groter en meer impressionant dan bij ons, alle vrouwen zijn ook in dirndl. We werden daar ook echt herkend en mensen wilden met ons op de foto, een heel vreemde, maar ook wel leuke ervaring. Ook het bierfestival was ieder jaar een mooie ervaring. De Poperingse bierclub deden altijd hun best om ons in the picture te zetten. Nadien konden we een praatje maken met de brouwers en zo nieuwe lekkere bieren leren kennen”, vertelt Hanne.

Eer

De titel bracht de dames op recepties met stad Poperinge tot meegaan naar Wolnzach. “Het is echt een eer. Ook als je het uitlegt aan niet-Poperingenaars ben ik altijd trots om bijvoorbeeld ons filmpje te tonen die we gemaakt hebben voor onze act. We hadden natuurlijk nooit verwacht dat er een wereldwijde epidemie ging plaatsvinden die ervoor ging zorgen dat we zes jaar lang hopkoninginnen waren”, zegt Laura.

“We hebben onszelf echt moeten smijten, dus het heeft onze grenzen verlegd. Het toonde ons ook dat we een fantastische vriendengroep en familie hadden”, aldus Manon.

Kandidaat-hopkoningin en -eredames kunnen zich nog tot en met dinsdag 28 februari melden als trio om deel te nemen aan de Hopkoninginverkiezingen. “Als je een groot hart hebt voor de stad, voel je dat je dat wil doen. Het is ook een traditie die niet mag wegvallen. Ik denk dat we alledrie als jong meisje wel al eens gedacht hadden van dat wil ik ook doen”, zeggen de dames. “Meedoen is ook belangrijker dan winnen. De belevenis ernaartoe was voor ons zo speciaal. De blijdschap en trots die je voelt, is zeker de moeite waard. Ook als je niet wint. We zijn ervan overtuigd dat onze vrienden dan nog trots geweest gingen zijn. Het was een onvergetelijke ervaring. “

“Om met iedereen in de tent recht te staan en het Hoppelied te zingen met een halve liter in de hand, zorgt voor zo’n zalige sfeer.”

Verkiezing

De kandidaten moeten in Poperinge wonen en tussen 18 en 25 jaar zijn. Ze dragen Poperinge en de hopteelt in hun hart en willen de komende drie jaar hun stad vertegenwoordigen. “We hopen dat de verkiezingsavond weer spannend wordt. Voor ons zal het tof zijn om aan de andere kant terug te staan en kunnen supporteren. De herinneringen aan de avond zelf zijn soms vaag door de stress, dus nu kunnen we weer heel het weekend genieten. Ik kijk er ook naar uit om nog eens mee te doen aan de hoppestoet met de vorige winnaressen en die ambiance nog eens mee te maken”, zegt Manon. “Ik hoop ook dat de stad terug versierd wordt. Dat hielp om nog allemaal samen meer naar de hoppefeesten toe te leven”, aldus Hanne.

“Ik verlang heel erg naar het moment waarop het Hoppelied gespeeld wordt. Om dan met iedereen in de tent recht te staan en te zingen met een halve liter in de hand, zorgt voor zo’n zalige sfeer. Heel Poperinge gaat sowieso heel enthousiast zijn. Iedereen is al aan het aftellen, mensen vragen ons nu al wanneer er tickets te koop zullen zijn. Het wordt sowieso een ‘zwinnefeeste’, ongeacht wie wint”, besluit Laura.