Wie vindt het rode rugzakje van Jiro?

De scouts van Vossem, een deelgemeente van Tervuren in de rand rond Brussel, brachten hun zomerkamp door op een weide nabij de hoeve Traisnel aan de voet van de Kemmelberg. Een van de deelnemende jongens, de 10-jarige Jiro verloor er zijn rode rugzakje met daarin zijn bril. “Jiro is slechtziend en kan echt niet zonder zijn bril op sterkte”, laat de grootmoeder weten via Facebook. Ook stuurde ze een mail naar bakkerij Verschelde in Kemmel met de vraag om het bericht te verspreiden in het dorp.

Het gaat over een rood rugzakje van het merk Canon met daarop de naam ‘Jiro’ geschreven. “Er stak een blauwe drinkfles in 1L van het merk Quechua en zijn brillendoos met van het merk Didier Voirol”, vertelt de grootmoeder. “In de bril steken zeer dure glazen op sterkte. Jiro behelpt zich nu met zijn reservebril met daarin iets minder sterke glazen.”

De grootmoeder vraagt nu om te helpen zoeken achter dit rugzakje en contact op te nemen met bakkerij Verschelde. Bakkersvrouw Maria beschikt over de contactgegevens van de grootmoeder.