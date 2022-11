Wie verloor trouwring tijdens Patro Eisden – Club Brugge? Stijn Stijnen zoekt eigenaar

Wie is zijn of haar trouwring verloren tijdens de bekerwedstrijd tussen Patro Eisden en Club Brugge? Voormalig Club-doelman en huidig Patro-coach plaatste een oproep op Twitter om de ring weer bij de eigenaar te krijgen.

Woensdag 9 november ging Club Brugge met 0-2 winnen op het veld van Patro Eisden en stootte zo door naar de achtste finales in de Beker van België. Eén Club-fan vierde wel erg hevig, want in het feestgedruis verloor die zijn of haar trouwring.

Stijn Stijnen, die jarenlang het doel van Club Brugge verdedigde en nu trainer is bij Patro, plaatste een foto van de ring op zijn Twitter-account, in de hoop die weer bij de rechtmatige eigenaar te krijgen.

De ring heeft het opschrift Annemie-Stefan 10-7-2015.

Ben of ken je Annemie of Stefan? Dan kan je via het Twitter-account van Stijn Stijnen contact opnemen.