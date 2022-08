Wie steunt de Dodentocht van Jens? Roeselarenaar stapt 65 kilometer voor het Berrefonds

Het is snikheet, maar dat houdt Jens Vanoplinus (29) uit Roeselare niet tegen om vrijdag de Dodentocht in Bornem te stappen. Dat doet hij ten voordele van vzw Berrefonds, een organisatie die gezinnen en families steunt na het overlijden van een kindje. Jens wil de vereniging zo bedanken voor de steun na het overlijden van zijn nichtje Jynthe.

Begin dit jaar was de Roeselaarse familie Vanoplinus in diepe rouw na het overlijden van de vijfjarige Jynthe. Zij was het nichtje van Jens. “Mijn vrouw Gerty was meter van Jynthe, het dochtertje van mijn zus Elyne”, vertelt hij. “Net voor Jynthe twee jaar werd, stelden de dokters de stofwisselingsziekte MLD bij haar vast.”

MLD is tot op vandaag een ongeneeslijke ziekte. “We wisten dus dat we ons op het ergste moesten voorbereiden. Vooral op het einde van haar prille leven zagen we Jynthe lijden. Ze heeft nog de eerste verjaardag van ons zoontje Cis meegemaakt, maar is uiteindelijk op 18 januari gestorven.”

Koesterkoffer

Na het overlijden van het kleine meisje kreeg mama Elyne steun van vzw Berrefonds. Zo kreeg ze ter ondersteuning van het rouwproces een koesterkoffer. “Van mijn zus hebben we een armbandje uit de koffer gekregen. Het bandje kreeg een plaatsje bij een handafdruk van Jynthe. Ook verschillende foto’s van haar hangen hier in onze woning.” Na de steun die ze zelf kreeg, zet mama Elyne zich nu ook als vrijwilligster in voor vzw Berrefonds.

Jens stapt ter ere van zijn overleden nichtje. © Bert Feys

De vzw kan ieder jaar rekenen op deelnemers aan de Dodentocht in Bornem die zich laten sponsoren. Jens nam in 2019 een eerste keer deel aan de mythische wandeltocht van honderd kilometer. Al wordt die dit jaar uitzonderlijk ingekort tot 65 kilometer omwille van de hitte. “Ook dit jaar staan we er met een vriendengroep aan de start. Elyne vertelde enkele weken geleden over de mogelijkheid om ten voordele van het Berrefonds te wandelen. Ik heb besloten het te doen, al is de druk om de tocht uit te wandelen nu wel iets groter”, aldus Jens.

Beproeving

Jens beseft dat de Dodentocht dit jaar een echte beproeving wordt. “In 2019 heb ik de 100 kilometer al bij al vrij gemakkelijk kunnen uitwandelen, maar dit jaar heb ik minder getraind en het zal ook erg warm zijn. Met Jynthe in gedachten wordt het sowieso een emotionele tocht. Een van haar knuffels, die ik na haar overlijden heb gekregen, gaat alvast de hele tocht met me mee.”

Via www.iksteun.berrefonds.be kan iedereen die dat wil Jens en zo automatisch het Berrefonds steunen.