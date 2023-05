Wie schildert mee tijdens Het Grote Straatfeest?

In Reninge en Noordschote vindt op vrijdag 26 mei Het Grote Straatfeest plaats. Alles staat die dag in het teken van beleving en verbondenheid. Street art artieste Sonja Mazereel zorgt tussen Reninge en Noordschote letterlijk voor kleur in de straat met zes grote straatschilderingen. Maar die inkleuren kan ze niet alleen. Inwoners van Lo-Reninge en buurgemeenten zijn allemaal welkom om mee te helpen schilderen.

Veel volk, dat is wat er nodig zal zijn om het project van Sonja Mazereel te doen slagen. Op de baan tussen Reninge en Noordschote zal de street art kunstenares zes tekeningen aanbrengen. Allemaal figuren die in het teken staan van zorgzaamheid zoals het gietertje en hartje uit het logo van Zorgzaam Lo-Reninge, maar ook bloemen en bijen.

Iedereen kan mee verven

“Het is de bedoeling dat de inwoners die schilderen, maar daarvoor zijn dus heel veel helpende handen nodig”, zegt Sonja Mazereel. “Het wordt een huzarenstukje. Vooraf teken ik alles uit. Dat zal al enkele dagen in beslag nemen. De dag zelf is het aan de bezoekers om de handen uit de mouwen te steken en de tekeningen te schilderen met plakkaatverf. Kinderen, jongeren, volwassenen en senioren, iedereen is welkom om mee te verven.”

Ook aan de minder mobiele mensen van het woonzorgcentrum en Het Havenhuis is gedacht. “Zo voorzien we een pendelbusje en is er ook een verhoogd rolstoelvriendelijk eiland zodat ook zij kunnen deelnemen aan het street art project”, zegt buurtzorgcoördinator Lien Vervisch. “Het moet een feest worden voor iedereen.”

Nog meer te beleven

Het Grote Straatfeest is een organisatie van Zilvervogel Reninge in samenwerking met Zorgzaam Lo-Reninge, VBS De Ladder en de stad Lo-Reninge. Wie wil mee schilderen of meehelpen, kan dat laten weten door een mailtje te sturen naar buurtzorg@zilvervogel.be.

Op Het Grote Straatfeest op 26 mei valt trouwens nog veel meer te beleven. Het volledige programma alsook een link naar een onlineformulier om mee te helpen schilderen zijn terug te vinden op www.lo-reninge.be.