Wie overlast heeft door meeuwen kan in Knokke-Heist beroep doen op het meeuwenteam

Momenteel is het meeuwenbroedseizoen volop gestart. Het is komende weken dan ook uiterst belangrijk om de meeuwen te verstoren en eventuele nesten in opmaak te verwijderen. Meeuwen zijn beschermd en horen thuis aan de kust, maar niet iedereen in Knokke-Heist is meeuwenliefhebber. Voor velen zijn lawaaierige, brutale lastposten. Tijdens de broedtijd komt er dan ook jaarlijks een overlastklachten binnen: meestal over lawaaihinder in de vroege uurtjes, bevuiling door uitwerpselen, opengepikte vuilniszakken en (schijn)aanvallen.

“Ervaar je hinder door nestvorming op jouw dak? Doe dan beroep op het meeuwenteam. Sinds vorig jaar werkt Knokke-Heist namelijk samen met het meeuwenteam van het Vogelopvangcentrum Oostende. Dien je aanvraag in via www.knokke-heist.be/melding-meeuwenoverlast. Het meeuwenteam zal jou contacteren om langs te komen, tips te geven of te zoeken naar een oplossing op maat. Je kan het meeuwenteam ook bereiken per mail via meeuwenteam@vogelbescherming.be.”

“Omdat alle meeuwensoorten beschermd zijn, is het verboden om als burger zelf nesten weg te nemen, eieren te vernietigen of de dieren te verjagen. Eens er jongen in het nest aanwezig zijn, kan/mag er niet meer tussengekomen worden. Met noodlijdende dieren (ziek of gekwetst) kan je terecht in het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (VOC Oostende). Neem contact op met de brandweer (112) die de meeuw in nood komt redden. Via vrijwilligers wordt het dier dan naar het VOC gebracht. Let wel, een nestjong dat vliegpogingen onderneemt, is niet noodzakelijk noodlijdend”, klinkt het.

Tot slot pleit Knokke-Heist ervoor voor om zoveel mogelijk te genieten van de aanwezigheid van de meeuwen als belangrijk onderdeel van de unieke stadsbiodiversiteit. Meeuwen zijn immers onlosmakelijk verbonden met de kust. (DM)