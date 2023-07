Wie ontwerpt beeldje voor topsporters van Oostende?

Om Oostendse sportkampioenen te bedanken voor hun uitmuntende prestaties, organiseert de stad een wedstrijd om een beeldje te ontwerpen. Het winnende ontwerp wordt dan aangeboden aan de sporters tijdens een ontvangst op het stadhuis.

Stad Oostende zet Oostendse sporters die in de prijzen vallen op een BK, EK of WK of Oostendse deelnemers aan de Olympische Spelen graag in de bloemetjes. “Sinds jaar en dag ontvangen verdienstelijke sporters van de Stad een tinnen bord met inscriptie als aandenken aan hun prestaties. Het lijkt ons echter tijd om deze attentie te moderniseren en er meteen ook een kunstzinnige toets aan geven”, legt schepen van Sport Bart Plasschaert (CD&V) uit.

“Het ontvangen van sporters op het stadhuis is een leuke traditie die blijvende vreugde en waardering met zich meebrengt. Laat je verbeelding de vrije loop en creëer een beeld om de prestaties van onze sporters te eren“, voegt schepen van Ceremonieën Hina Bhatti (Open VLD) toe.

1.500 euro

De laureaat van de wedstrijd ontvangt een geldprijs van 1.500 euro. Van zijn of haar winnende ontwerp zullen 100 eeldjes worden geproduceerd door Duinhelm vzw. Het reglement kan je raadplegen op www.oostende.be/wedstrijd.

Nog tot 30 september 2023 kunnen creatievelingen een voorstel indienen. Het ontwerp moet wel voldoen aan enkele voorwaarden: het werk is maximaal 25 cm hoog, 15 cm breed en 10 cm diep. Het werk mag abstract of figuratief zijn, heeft geen holtes en wordt uitgevoerd in gekleurde klei (roodbakkende, bruinbakkende of zwartbakkende), zonder glazuur. Het werk staat op een kleine sokkel, waarop achteraf een plaatje van 7 cm breed en 2,5 cm hoog kan worden bevestigd. Deze sokkel moet deel uitmaken van het ontwerp.

(HH)